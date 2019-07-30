Верховный суд оставил в силе наказание жителю Дагестана за вербовку в ряды боевиков

30 июля 2019, 19:34

Решение Северо-Кавказского военного суда, приговорившего жителя Дагестана Сайпудина Рамазанова к шести годам колонии за предложение несовершеннолетней знакомой участвовать в сирийском конфликте на стороне боевиков, оставлено в силе.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам колонии жителя Дагестана Сайпудина Рамазанова, обвиненного в склонении несовершеннолетней знакомой в одно из незаконных формирований в Сирии.

По данным следствия, Сайпудин Рамазанов с 2016 по 2017 год писал своей знакомой смс с предложением вместе выехать в Сирию и вступить в ряды боевиков. Уголовное дело рассматривалось по статьям о вовлечении несовершеннолетнего в преступление, возбуждении ненависти или вражды и о содействии террористической деятельности. На суде Рамазанов вину не признал.

Защита обжаловала приговор Рамазанову, однако коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России также признала его виновным и оставила приговор Северо-Кавказского окружного военного суда без изменений, проинформировали сегодня в пресс-службе Верховного суда.

"Приговор по данному делу оставлен без изменения", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Сайпудина Рамазанова и его представителей относительно решения суда.