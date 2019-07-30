30 июля 2019, 19:34

Верховный суд оставил в силе наказание жителю Дагестана за вербовку в ряды боевиков

Решение Северо-Кавказского военного суда, приговорившего жителя Дагестана Сайпудина Рамазанова к шести годам колонии за предложение несовершеннолетней знакомой участвовать в сирийском конфликте на стороне боевиков, оставлено в силе.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам колонии жителя Дагестана Сайпудина Рамазанова, обвиненного в склонении несовершеннолетней знакомой в одно из незаконных формирований в Сирии.

По данным следствия, Сайпудин Рамазанов с 2016 по 2017 год писал своей знакомой смс с предложением вместе выехать в Сирию и вступить в ряды боевиков. Уголовное дело рассматривалось по статьям о вовлечении несовершеннолетнего в преступление, возбуждении ненависти или вражды и о содействии террористической деятельности. На суде Рамазанов вину не признал.

Защита обжаловала приговор Рамазанову, однако коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России также признала его виновным и оставила приговор Северо-Кавказского окружного военного суда без изменений, проинформировали сегодня в пресс-службе Верховного суда.

"Приговор по данному делу оставлен без изменения", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Сайпудина Рамазанова и его представителей относительно решения суда.

Примечание:

"Путин похвалил Кадырова за возвращение женщин и детей из Сирии", "Жители Чечни сочли прецедентом возвращение ребенка из Сирии", "Власти Чечни объявили о возвращении из Ирака пяти дагестанских детей".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

30 июля 2019, 19:32

  • Избирком Калмыкии забраковал подписи за конкурента Хасикова

    Претендент на пост главы Калмыкии Намсыр Манджиев сообщил, что лишился возможности пройти регистрацию на выборы из-за непризнания избиркомом трех подписей местных депутатов в его поддержку. Позиция избиркома оспорена, но власти намеренно затягивают разбирательство, заявил Манджиев.

30 июля 2019, 18:34

30 июля 2019, 18:17

30 июля 2019, 17:56

30 июля 2019, 17:49

  • Житель Астраханской области признан виновным в подготовке теракта

    Суд приговорил к девяти годам колонии жителя Астраханской области Василия Власенко по делу о подготовке теракта в воинской части в Знаменске. Власенко признавал свою вину только на стадии следствия, когда находился под давлением силовиков, проверки его жалоб на пытки были проведены формально, заявил адвокат осужденного.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Новости

Все новости

Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи