Волгоградский суд поддержал отказ мэрии в согласовании пикета

30 июля 2019, 15:45

Суд не удовлетворил сегодня иск организатора акций «Стратегия-31» Владимира Васильченко к волгоградской мэрии, отказавшей в согласовании пикета 31 июля в центре города, сообщил активист. Васильченко намерен обжаловать это постановление суда и выйти на одиночные пикеты в городе.

Как писал "Кавказский узел", группа волгоградских активистов регулярно проводит одиночные пикеты против политики правительства России, так как городская мэрия отказывает в согласовании митингов в центре Волгограда. 29 мая Владимир Васильченко 13 раз безуспешно оспаривал в суде отказ мэрии на согласование акции "Стратегия-31".

Несмотря на отказы городских властей, активисты "Стратегии-31" на одиночных пикетах в Волгограде настаивают на исполнении статьи 31 Конституции России, которая говорит о праве граждан на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Полный текст Конституции России опубликован в разделе "Кавказского узла" "Нормативные акты".

Суд центрального района Волгограда сегодня в четырнадцатый раз отказал в жалобе организатора акций «Стратегия-31» Владимира Васильченко, оспаривавшего отказы мэрии согласовать пикеты в центре города, сообщил активист.

«Я подавал уведомление о проведении 31 июля традиционного пикетирования «Стратегии-31» в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний, а также в защиту социальных, политических прав, свободы выборов и интернета, за отставку мэра, мир, против коррупции и политрепрессий. В этот раз мэрия не изобретала фиктивных контрмероприятий, а просто отказала в связи с "опасностью" для пикетчиков из-за якобы непрерывной уборки сразу в восьми местах (города) на все четыре заявленных (для пикета) часа», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Васильченко. По его словам, он будет обжаловать сегодняшнее решение суда.

Васильченко также добавил, что активисты планируют выйти 31 июля в 16.00 мск на одиночные пикеты в центре Волгограда. «Главным лозунгом станет: "Нет честных выборов - нет законной власти!», - сообщил активист.

На сайте Центрального райсуда Волгограда на 15.25 мск сегодня нет информации о вынесении приговора по жалобе Васильченко. Согласно карточки дела, размещенной на сайте суда, материалы поступили в суд 26 июля, заседание под председательством судьи Андрея Олейникова состоялось сегодня в 11.00 мск.

Напомним, что 28 июля шестеро активистов провели в Волгограде одиночные пикеты с требованием сменяемости власти. Прохожий порвал плакат и разбил телефон активиста Владимира Тельпука.