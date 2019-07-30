Геберт оспорил приговор по делу о заказном убийстве в Волгограде

30 июля 2019, 13:56

Волгоградский областной суд зарегистрировал сегодня апелляционные жалобы на приговор Александра Геберта, осужденного за причастность к заказному убийству предпринимателя Сергея Брудного, сообщил в суде.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля суд в Волгограде приговорил Александра Геберта к 17 годам и трем месяцам колонии, признав его причастным к заказному убийству предпринимателя. В прениях гособвинитель запросил для Геберта 19 лет колонии. Защита в свою очередь попросила оправдать обвиняемого.

Александр Геберт был обвинен в подстрекательстве и пособничестве в совершении убийства конкурента по бизнесу. По версии следствия, Геберт уговорил знакомого организовать заказное убийство, и в мае 2014 года исполнитель убил бизнесмена Сергея Брудного. В июле 2015 года суд приговорил четверых обвиняемых в убийстве предпринимателя к лишению свободы на сроки от 12 лет до 17,5 года. Объявленный в розыск Геберт был найден в Венгрии и выдан России в феврале 2018 года. Свою вину он не признал.

В Волгоградском областном суде сегодня зарегистрированы апелляционные жалобы Александра Геберта и его защитника, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь суда Екатерина Вальковская.

«В своих апелляционных жалобах осуждённый и его защитник просят отменить приговор суда первой инстанции и оправдать Геберта за отсутствием события преступления», - пояснила Вальковская.