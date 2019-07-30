Силовики провели обыски в "Эковахте" и у кубанских активистов

30 июля 2019, 11:39

Сегодня прошли обыски в офисе "Экологической вахты по Северному Кавказу", а также в домах активистов Леонида и Марины Запрудиных, рассказал координатор «Эковахты» Андрей Рудомаха и активистка Арина Лисовец. По их словам, следственные действия связаны с уголовным делом «о сотрудничестве с нежелательной организацией» против члена организации Александра Савельева.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 декабря 2017 года активистов "Эковахты" избили и похитили у них вещи и документы после поездки в район села Криницы под Геленджиком, где, по данным экологов, на землях лесного фонда без разрешений строилась дачная резиденция. Координатор "Эковахты" Андрей Рудомаха получил тогда черепно-мозговую травму и перелом носа. 23 июля Краснодарский краевой суд вернул на новое рассмотрение жалобу Рудомахи на бездействие следователя, который занимался делом о нападении на активистов "Эковахты".

В составленном Минюстом списке "нежелательных организаций" значатся две британские организации со схожими названиями: Open Russia Civic Movement, Open Russia* (общественное сетевое движение "Открытая Россия"*) и OR (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*) (с 08.11.2018 года – Human rights project management). По состоянию на 23 декабря 2018 года в России официально зарегистрирована межрегиональная общественная организация "Открытая Россия"*, следует из данных сайта Минюста. На конференции "Открытой России"*, прошедшей в Риге 30-31 марта, было принято решение о ликвидации движения в России.

Краснодарское управления СКР сообщило сегодня об обысках по делу 23-летнего жителя центрального округа Краснодара, который подозревается по статье «деятельность запрещенной на территории России иностранной неправительственной организации».

По данным следствия, с марта 2018 года по настоящее время подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в иностранной неправительственной организации, деятельность которой признанна нежелательной на территории России. В апреле и июне 2019 года участник данной запрещенной организации разместил в своем аккаунте одной из социальных сетей сведения о данном общественном объединении, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Ведомство не называет фамилии подозреваемого, а также организацию, членом которой он является.

В доме, где находится офис «Экологической вахты по Северному Кавказу», сегодня в 6.00 мск прошёл обыск, во время которого пострадал координатор организации Андрей Рудомаха, сообщил сам активист. По словам Рудомахи, силовики срезали ворота и дверь в офисе организации, схватили активиста и брызнули ему в лицо газом из баллончика. «Я вызвал скорую (помощь). Врачи только что уехали, у меня обожжены слизистые. Меня очень жёстко скрутили», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Рудомаха, добавив, что планирует подать жалобу на действия силовиков.

Рудомаха также отметил, что обыск связан с возбуждением уголовного дела против члена «Эковахты» Александра Савельева за участие в нежелательной организации «Открытая Россия»*.

«В постановлении на обыск было указано, что против Александра (Савельева) возбуждено уголовное дело, его забрали в следственный комитет», - отметил Рудомаха. По его словам, во время обыска в офисе организации силовики не пустили его адвоката Алексея Аванесяна.

Эту информацию подтвердил и сам Аванесян. «У Андрея Рудомахи обыск. Как обычно в 06.00 мск. Выломали ворота. Адвоката не пускают. Понятые скучают на улице. Человек 10 спецназ. Кинолог с собакой. Через открытую дверь удалось докричаться до Андрея. Он сказал, что к нему применено насилие, перцовый баллончик, и он лежит на полу. Дверь закрыли. Следователь, который якобы тут за главного, не выходит», - написал Аванесян на своей странице в Facebook сегодня около 9.00 мск.

По словам Аванесяна, он обратился в краевую прокуратуру. «Обыск закончен, изъяли ноутбук и жесткие диски. Александра Савельева доставляют в следственный комитет. Дома у Савельева в 06.00 мск тоже начался обыск», - сообщил адвокат.

Обыск прошел в доме родителей Савельева в Усть-Лабинске, сообщила кубанская активистка Арина Лисовец. «Приехали пять машин… провели беседы с каждым присутствующим, изъяли какие-то бумаги и телефон у матери Александра», - написала Лисовец на своей странице в Facebookсегодня около 09.00 мск.

По словам активистки, обыск прошел также в доме у других активистов Запрудиных. «Обыск сегодня с 6.00 мск (у Запрудиных). Забрали компьютеры и телефон», - сообщила Лисовец.

Против журналиста издания «Юг. МБХ медиа» Александра Савельева возбудили дело о сотрудничестве с нежелательной организацией, сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. «Полиция пришла с обысками к (краснодарским) активистам — Леониду и Марине Запрудиным. По их словам, в ходе зачитывания постановления о проведении обыска им сообщили о возбуждении дела в отношении Савельева», — цитирует сегодня Прянишникова издание «Медуза».

По данным на 10.24 мск сегодня телефон Александра Савельева не доступен, сообщила корреспондент «Кавказского узла».

Напомним, что 9 апреля силовики провели обыск у координатора краснодарского отделения "Открытой России"* Яны Антоновой и в офисе "Экологической вахты по Северному Кавказу". 21 мая Антоновой было предъявлено обвинение по уголовной статье об участии в нежелательной организации.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.