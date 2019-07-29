29 июля 2019, 20:36

Житель Ростовской области получил 18 лет колонии за убийство ребенка

Суд признал виновным жителя Родионово-Несветайского района в жестоком убийстве пятилетней дочери своей сожительницы, сообщили сегодня следователи.

Судом установлено, что в сентябре 2018 года мужчина в нетрезвом состоянии избил дочь сожительницы, в результате чего девочка скончалась. "Убийство ребенка злоумышленник совершил в присутствии сожительницы и ее 14-летнего сына", - сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области.

Мужчина признан виновным по п.п. "в, д" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Ростовский областной суд приговорил его к 18 годам исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 105 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет либо пожизненное заключение.

"Кавказский узел" также писал, что в мае жительница Волгограда была признана виновной в истязании двухлетнего ребенка и приговорена к трем годам и одному месяцу колонии.

Примечание:

"Житель Ростовской области обвинен в совращении детей", "Семиклассник убит в Ростовской области", "Житель Ростовской области заподозрен в убийстве трех детей".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

29 июля 2019, 21:18

  • Активист партии "Мусават" арестован на 30 суток

    Суд в Баку арестовал главу молодежной организации партии "Мусават" Эльмана Гулиева, задержанного сегодня во время акции протеста против уголовного преследования Азада Гасанова. Остальные задержанные отпущены.

29 июля 2019, 20:58

29 июля 2019, 20:21

29 июля 2019, 20:05

29 июля 2019, 19:56

  • Генпрокуратура заинтересовалась делом Абдулмумина Гаджиева

    Генеральная прокуратура России после обращения Совета по развитию гражданского общества и правам человека инициировала проверку расследования дела о финансировании терроризма, фигурантом которого является журналист "Черновика" Абдулмумин Гаджиев. Юристы раскритиковали предъявленное Гаджиеву обвинение.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Новости

Все новости