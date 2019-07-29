Житель Ростовской области получил 18 лет колонии за убийство ребенка

29 июля 2019, 20:36

Суд признал виновным жителя Родионово-Несветайского района в жестоком убийстве пятилетней дочери своей сожительницы, сообщили сегодня следователи.

Судом установлено, что в сентябре 2018 года мужчина в нетрезвом состоянии избил дочь сожительницы, в результате чего девочка скончалась. "Убийство ребенка злоумышленник совершил в присутствии сожительницы и ее 14-летнего сына", - сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области.

Мужчина признан виновным по п.п. "в, д" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Ростовский областной суд приговорил его к 18 годам исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 105 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет либо пожизненное заключение.

"Кавказский узел" также писал, что в мае жительница Волгограда была признана виновной в истязании двухлетнего ребенка и приговорена к трем годам и одному месяцу колонии.