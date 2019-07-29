29 июля 2019, 17:49

Чиновник ростовской мэрии осужден по делу о мошенничестве

Вступил в силу приговор бывшему начальнику одного из управлений мэрии Ростова-на-Дону Александру Донскому по делу о взяточничестве. Бывший чиновник получил четыре годам и два месяца колонии-поселения, при этом его действия были переквалифицированы на покушение на мошенничество.

Как писал "Кавказский узел", начальник Управления благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону Александр Донской в 2015 году был объявлен в розыск по обвинению в получении через посредника - подчиненного Станислава Востокова - взятки в размере 500 тысяч рублей от подрядчика по благоустройству города. С марта 2016 года Донской находился в международном розыске, а 14 марта 2018 года он был доставлен в Москву из Испании в сопровождении сотрудников Интерпола. Процесс по делу Донского начался 20 декабря 2018 года. В суде он заявил, что вину не признает.

Донскому вменялись три эпизода вымогательства взятки в крупном размере (п.п."б", "в" ч.5 ст.290 УК РФ) в период с декабря 2014 по январь 2015 года. Согласно обвинительному заключению, чиновник неоднократно требовал от руководителя оказывавшей муниципалитету услуги по озеленению города организации оплатить два счета на сумму 195 тысяч и 362,5 тысячи рублей, угрожая отстранить ее от поставок товаров и производства работ городу. Эти деньги в виде наличных, согласно данным следствия, получил доверенный Донского. Кроме того, чиновник обвинялся в получении 100 тысяч рублей взятки от замдиректора фирмы, с которой был заключен муниципальный контракт на строительство парка Вересаева на сумму более 7 млн рублей. По версии обвинения, Донской пугал представителей фирмы разрывом муниципального контракта и требовал от них за свою лояльность и содействие 300 тысяч рублей. Часть этой суммы чиновнику были переданы также через его доверенное лицо, утверждало следствие. Третий эпизод касается получения Донским 250 тысяч рублей от предпринимателя за помощь в продлении договора аренды причала, где у него находились ресторан и гостиница.

27 мая Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Александра Донского к четырем годам и двум месяцам колонии-поселении, ранее сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе суда. При этом, как отметили в суде, Донской был осужден по статье о покушении на мошенничество, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (часть 3 статьи 30 и часть 3 статьи 159 УК РФ).

Ростовский областной суд оставил приговор без изменения, и он вступил в силу, сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе суда. В информации на сайте суда значится, что приговор был вынесен 24 июля.

Комментариями Александра Донского, его представителей и потерпевших «Кавказский узел» пока не располагает.

Отметим, что Станислав Востоков был признан виновным в посредничестве во взяточничестве (пункт «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ) в октябре 2015 года. Ему было назначено наказание в виде одного года 6 месяцев колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере шестидесятикратной суммы взятки, то есть 33 млн 480 тысяч рублей, следует из опубликованного на сайте Кировского райсуда Ростова-на-Дону текста приговора. 

Примечание:

"Суд подтвердил приговор по делу о присвоении денег дольщиков в Таганроге", "Суд утвердил приговор ростовскому полицейскому по делу о мошенничестве на 1,5 млн", "Суд подтвердил приговор главе отдела судебных приставов в Ростовской области".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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