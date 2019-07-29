29 июля 2019, 16:08

Оператор пострадал в ходе нападения на журналистов в Грузии

Сотрудники стройкомпании оскорбили и напали на журналистов грузинского телеканала, которые готовили сюжет об упавшем в шахту лифте в Батуми. Жизни четырех пострадавших, находящихся в лифте, ничего не угрожает, сообщили врачи.

Сотрудники строительной компании в Батуми напали на журналистов грузинского «Первого канала», оскорбив их и забросав камнями. В результате пострадал оператор телекомпании Эднар Кочалидзе, сообщает сегодня «Грузия online». Медпомощь Кочалидзе на месте оказали врачи скорой помощи, информирует «ИнтерпрессНьюс».

Полиция Грузии возбудила уголовное дело, участники происшествия находятся в полицейском участке на допросе, отмечает «Спутник Грузия».

По данным издания, инцидент произошел возле строящегося жилого корпуса, где ранее сегодня в шахту оборвался лифт. Врачи сообщили, что жизням четырех пострадавших в лифте ничего не угрожает. «Только одной женщине понадобилось хирургическое вмешательство. Некоторые из пострадавших были покупателями, которые собирались приобрести квартиру в строящемся доме и приехали осмотреть территорию», - уточняет издание.

"Кавказский узел" ранее писал о нападениях на журналистов в Грузии. Так, 24 мая стало известно, что съемочная группа телекомпании "Рустави 2" подверглась нападению в Цхалтубском районе, где работала над сюжетом об убийстве ребенка. По подозрению в нападении были задержаны двое местных жителей. Члены радикальной организации заблокировали в ходе акции протеста 19 марта 2018 года автомобиль журналиста "Рустави-2" Георгия Габунии, который неудачно пошутил о Христе в своей аналитической программе. В результате потасовки с участием журналистов травмы получил спортивный журналист Давид Эрадзе. 20 марта 2018 года стало известно, что журналист Нино Лорхошвили и телеоператор телекомпании "Объектив" подверглись нападению в офисе одной из строительных компаний в Тбилиси после вопроса о разрешении на строительство.

Примечание:

"Защита Гварамии потребовала переквалификации дела о нападении", "Журналисты Южного Кавказа потребовали от властей прекратить давление на СМИ", "В Грузии создается объединение журналистов для защиты свободы слова".

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