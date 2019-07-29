Цыганский предприниматель пожаловался на давление адыгейских силовиков

29 июля 2019, 06:00

В доме цыганского предпринимателя Владимира Маерова адыгейские силовики провели обыск. По словам Маерова, его обвиняют в порче имущества сельхозпроизводителя из Адыгеи, с которым он не имеет никаких дел.

Сотрудники силовых структур провели 26 июля в доме предпринимателя цыганского происхождения Владимира Маерова обыск. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" 28 июля рассказал сам Маеров.

По словам Владимира Маерова, силовики связали обыск с несколькими проиcшествиями, которые произошли в Адыгее в конце июня, в частности, с повреждением бензовоза 28 июня и пожаром на пшеничном поле, принадлежащем адыгейскому предприятию, 21 июня. В связи с этим силовики искали в доме Маерова взрывные устройства и иные предметы, с помощью которых можно совершить указанные преступления.

Маеров заявил, что после обыска из его дома пропали сотовые телефоны, которые принадлежали ему и членам его семьи.

По словам предпринимателя, ему угрожают, "что подбросят наркотики или оружие".

"Проводятся систематически обыски. Парализовали деятельность моих предприятий и магазинов. Месяц назад у меня на работе провели обыск. Ничего не нашли, но меня... арестовали на десять суток. Именно в этот период, когда я находился в заключении, кто-то повредил бензовоз адыгейского предприятия, хозяина которого я никогда не знал, с предприятием которого никакой совместной деятельности мы не осуществляем, и никаких интересов у нас нет», - рассказал Маеров.

По его словам, в постановлении на обыск его магазинов было написано, что есть сведения о наличии на предприятиях запрещенной исламской литературы.

«Я продаю норковые шубы, обувь. В постановлении было написано, что ищут исламскую литературу. Не нашли. Прямо в очереди стояли разные инстанции, пришли одновременно... С утра до вечера проходил обыск», - рассказал он.

Маеров был арестован на десять суток решением Ленинского районного суда Краснодара 27 июня за «неповиновение представителю власти».

В жалобе на это решение, поданной 1 июля, защита Маерова утверждает, что материалы административного задержания фальсифицированы, противоречат друг другу по времени составления и доставления Маерова. Кроме того, по словам защиты, в самом обвинении указано, что Маеров отказался предоставлять документ удостоверяющий личность, тогда как до его задержания к рапорту оперативников был прикреплен паспорт и его ксерокопия.

Суд не учел состояние здоровья Маерова, наличие у него онкологического заболевания и четырех несовершеннолетних детей, также говорится в жалобе на решение суда.

1 июля решение Ленинского районного суда было оставлено в силе постановлением Краснодарского краевого суда.

Взрыв бензовоза, принадлежащего предприятию в Адыгее, произошел в Тахтамукайском районе республики. Силовики посчитали, что Маеров причастен к совершению этого преступления.

«25 июля ко мне в дом пришло сразу несколько служб, якобы независимо друг от друга... Адвокат стояла на улице, ее в нарушение УПК в дом не впустили. На действия силовиков адвокатом подана жалоба в СКР», - рассказал Маеров.

Маеров не проходит по уголовных делам, указанным в постановлении на обыск, ни как свидетель, ни как подозреваемый или обвиняемый, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Наталья Фараджева. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов написали рапорт о возможной причастности ее клиента к поджогу поля и порче бензовоза.

«Кроме этого рапорта никаких данных в деле нет. Более того, они в принципе между собой не знакомы с потерпевшим, чье имущество уничтожалось. Ничего не нашли... Написала заявление в СКР по подследственности на действия сотрудников. Указала, что меня не допустили к следственным действиям, протокол не выдали, нормы УПК, право на защиту нарушены. Он по данному уголовному делу не допрошен, не имеет никакого статуса», - рассказала Фараджева.

По ее словам, защита намерена обжаловать постановление на проведение обыска в жилище Маерова.

«Для обыска нет достаточных оснований, не проанализированы данные, и суд выносит решение об обыске, нарушая право на неприкосновенность жилища. В один день все службы мира прибыли в домовладение Маерова. Это был какой-то обысковый десант», - заключила Фараджева.

В Постановлении на обыск Тахтамукайского суда от 24 июля (копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла») сказано, что "получена оперативная информация о том", что к порче имущества адыгейского бизнесмена может быть причастен Маеров "с целью устрашения". При этом также отмечается, что предприниматель "опасаясь за свою жизнь, скрывает от правоохранительных органов данный факт".

Какими-либо комментариями представителей правоохранительных органов относительно сведений, изложенных Владимиром Маеровым и его адвокатом, "Кавказский узел" пока не располагает.