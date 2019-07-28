28 июля 2019, 16:06

Житель Северной Осетии задержан после звонка о бомбе

35-летний житель Ногира заподозрен в ложном сообщении о минировании здания полиции во Владикавказе.

По данным полиции, звонок о взрывном устройстве в здании УГИБДД во Владикавказе поступил днем 25 июля. "Здание управления ГИБДД оцепили, людей, находящиеся в учреждении и поблизости, эвакуировали и они не смогли получить запланированные в этот день госуслуги... Взрывное устройство обнаружено не было", - сообщила пресс-служба МВД по Северной Осетии.

По подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма задержан 35-летний житель Ногира. "Он сообщил, что звонок был им совершен из хулиганских побуждений. Своими действиями подозреваемый нанес как моральный ущерб жителям республики, так и материальный, по предварительным подсчетам на сумму более миллиона рублей", - говорится в сообщении, размещенном поздно вечером 27 июля на сайте министерства.

Дело расследуется по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), предусматривающей до пяти лет лишения свободы, уточнила пресс-служба МВД.

Комментариев от подозреваемого либо его представителей относительно заявления МВД пока не поступало.

Примечание:

"Сообщения о бомбах в торговых центрах на Кубани оказались ложными", "Сообщение о бомбе в здании муфтията Дагестана оказалось ложным", "Ученик задержан после звонка о минировании школы в Эльбрусском районе".

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