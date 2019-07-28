Жители Сочи выступили против строительства многоэтажки

28 июля 2019, 03:34

Более 20 жителей квартала жилой застройки "Сосновый бор" на Бытхе провели собрание, на котором выступили против строительства многоэтажного дома по соседству. По их словам, строительство не только создаст неудобства, но и опасно.

Сообщение о том, что жители микрорайона Бытха выступили против строительства высотного здания возле их домов, пришло на смс-сервис "Кавказского узла" 27 июля. Авторы сообщения пишут, что строительство многоэтажки происходит "в опасной близости" от их домов "в зоне малоэтажной застройки". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Более 20 жителей квартала жилой застройки "Сосновый бор" на Бытхе 27 июля собрались возле участка, где планируется строительство многоэтажного жилого здания, передает присутствовавшая на собрании корреспондент "Кавказского узла".

По их словам, давать разрешение на строительство, не спросив мнения жителей "Соснового бора", где проживает более 200 человек, было нельзя. Они также отметили, что нарушаются права и жителей старого барака, где проживают бывшие сотрудники санатория имени Ворошилова.

Участники схода показали корреспонденту решение суда (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), согласно которому предприниматель, выступающий как физическое лицо, оспорил в суде отказ мэрии Сочи продлить ему разрешение на строительство 12-этажного жилого дома, выданное в 2012 году. Предприниматель в суде заявил, что является учредителем общества с ограниченной ответственностью, "которому на праве аренды принадлежит земельный участок, а также расположенный на нем объект незавершенного строительства, строительство которого происходило на основании вышеуказанного разрешения на строительство". Предприниматель считает отказ мэрии незаконным, в связи с чем обратился в суд.

Согласно решению суда, представитель мэрии "возражала против удовлетворения административного иска", однако суд пришел к выводу, что мэрия нарушила права частного застройщика высотки.

В связи с этим суд принял решение удовлетворить административное исковое заявление предпринимателя к администрации Сочи об оспаривании действий, а отказ Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Сочи "внести изменения в части установления срока строительства в разрешении на строительство" признать незаконным.

После принятого судом решения чиновники мэрии 1 апреля текущего года продлили разрешение на строительство до 2021 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

По словам местных жителей, о начале строительных работ они узнали лишь тогда, когда общественные слушания уже прошли, и на участок заехала тяжелая техника.

Несмотря на то, что местные жители "выступали категорически против застройки высоткой участка и прокладки дороги к нему", на общественных слушаниях было принято решение, "что высотка и дорога к ней должны принадлежать одному застройщику", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Ирина Голобородько, добавив, что мнение местных жителей "куда-то исчезло".

Квартал жилой застройки "Сосновый бор" был построен, как первая очередь, в 2009 году. Вторую очередь, однако, не достроили и передали земли упомянутому предпринимателю, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Александр Сайбель.

"Было разрешение на строительство малоэтажной застройки. И вдруг мэрия и суд выдают разрешение на строительство высотки", - сказал он, добавив, что многоэтажное здание "будет нести опасность нам как жителям и отдыхающим".

Местный житель Роман Борисов высказал опасение, что, когда многоэтажка будет заселена, у жителей "Соснового бора" начнутся проблемы с водой, светом и теплом, так как коммуникации на рассчитаны на многоэтажное строительство.

По мнению участников собрания, только огласка может помочь им в сложившейся ситуации.

По словам независимого от данной ситуации адвоката краевой коллегии адвокатов Сергея Костюка, суд должен был учесть мнение "третьих лиц".

"Судья указывает, что в суд обратилось физическое лицо, а требование о продлении разрешения на строительство на стройку судья выносит в отношении юрлица. Все юридические споры разрешаются в арбитраже, а не в суде общей юрисдикции", - также отметил он.

Какими-либо комментариями упомянутого предпринимателя относительно строительства многоэтажного дома и претензий со стороны жителей "Соснового бора" "Кавказский узел" пока не располагает.