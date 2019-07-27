Сюжет о юном почитателе Кадырова продемонстрировал пиар-приемы чеченских властей

27 июля 2019, 14:51

Фонд Ахмата Кадырова одарил подарками шестилетнего героя видеороликов, который заявил, что мечтает стать телохранителем главы Чечни и готов умереть за него. Телесюжет об этом вызвал полярные комментарии в соцсетях. Родители ребенка сняли ролик, добиваясь награды, а власти Чечни воспользовались им ради пиара, считают опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Встрече ребенка с Кадыровым способствовала популярность видеоролика, записанного родителями мальчика, рассказали в ночных новостях грозненского телевидения 24 июля. На видео плачущий ребенок заявляет матери, что хочет быть охранником Рамзана Кадырова. "Ты еще мал, чтобы идти в охрану. Что я буду делать, если с тобой что-то случится?" - уговаривает ребенка на чеченском языке мать. Отец мальчика рассказал, что его сын смотрит видео с Кадыровым вместо мультфильмов, передал корреспондент "Кавказского узла"

После встречи с мальчиком Кадыров поручил своему помощнику, директору ЧГТРК "Грозный" Ахмету Дудаеву сходить с ребенком в магазин игрушек и купить, что тот захочет за счет Общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Ахмата Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Одеваться мальчик теперь будет в одежду от модного дома "Фирдаус", говорится в сюжете ЧГТРК "Грозный".

Модным домом "Фирдаус" руководит дочь Рамзана Кадырова. В июне одежду этого бренда дарили и 15-летнему полуфиналисту музыкального конкурса "Ты супер!" Юсупу Алиеву, которому Рамзан Кадыров присвоил звание заслуженного артиста республики. Работники культуры и пользователи соцсетей отметили тогда, что единоличное решение Кадырова обесценивает звание, которого профессионалы добиваются годами.

В видеоролике, опубликованном 24 июля на странице главы Чечни в Instagram, мальчик говорит о готовности защищать Рамзана Кадырова. "Когда я вырасту отдадите меня Рамзану Кадырову? Я дам в себя выстрелить, [лучше] в себя [чем в Кадырова]! Рамзан Кадыров хороший, он войну остановил", - говорит ребенок на видео своим родителям.

"Несмотря на свой возраст, мальчик полон смелости, решимости и отваги. Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку!", - написал Кадыров в соцсети.

Эта публикация собрала в основном положительные комментарии. "Рамзан настоящий мужик, настоящий руководитель и глава Чеченской республики", - написал vishnsergey55. "Здорово, что пусть не все, но некоторые детские мечты могут стать реальностью, и что глава субъекта прислушивается к своему даже маленькому народу", - прокомментировал пользователь pirojok_s_kapystoi.

"И гордость за мальчика, и уважение к Кадырову, и досада,что руководитель моего региона не сделает так никогда..." - добавила yulisatingo. "Какое прекрасное подрастает у вас поколение! Вы - пример для всех руководящих, неважно будь то это город, республика или страна!" - обратилась в комментариях к Кадырову anyutiktau.

С этим не согласился пользователь Instagram firsov.sergey."Какой кошмар - хотеть быть охранником, протирать штаны и смотреть в рот боссу. Во времена СССР люди хотели быть космонавтами, врачами <...> и так далее. Лучше бы провели беседу с мальчиком и показали, какие другие прекрасные профессии есть на свете", - прокомментировал он публикацию Кадырова.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители республики назвали видеоролик с участием мальчика и сюжет о его встрече с Кадыровым постановочными. "Думаю, его не один день натаскивали, прежде чем сделать героем видеоролика о желании защищать Рамзана даже ценой своей жизни. Очень примитивно и грубо состряпаны и ролик, и это сюжет [ЧГТРК "Грозный"]. У родителей была своя задача – засветиться перед Рамзаном, у властей своя – показать любовь народа к Кадырову", - уверен местный житель Абубакар.

"Насколько далеко готовы пойти наши люди, чтобы обратить на себя внимание власть предержащих, я понял только сейчас. Выложили ролик, где мальчонка уверяет, что готов пойти под пули за Рамзана и хочет стать его охранником. Кадыров, ожидаемо, обратил внимание на такую «любовь» к себе и щедро вознаградил ребенка. Можно считать, что хорошее будущее ему и его родителям теперь обеспечено - во всяком случае, до тех пор, пока он (Кадыров) будет у власти", - считает грозненец Мовсар.

"Мне этот ролик и сюжет напомнили старое видео из Турции. Там мать маленькой девочки выложила в интернет ролик, где малышка плачет из-за того, что не смогла увидеть президента Эрдогана. Тот, узнав про это, вызвал ребенка с родителями к себе и побеседовал с девочкой. Возможно, родители этого начинающего «охранника» Рамзана насмотрелись этого видео и решили пойти тем же путем. В любом случае, обратить на себя внимание руководства им удалось", - констатировала жительница Чечни Роза.

"Довольно-таки неприятно было слушать отца этого мальчика, когда тот утверждал, что тот чуть ли не с пеленок восхищается Рамзаном [Кадыровым], вместо игр смотрит ролики с его выступлениями, и все прочее. И какая гордость для родителей в том, что главная мечта их сына – стать охранником Кадырова? И из этой вот чуши у нас умудрились целый сюжет на телевидении накрутить. Видимо, больше показывать и рассказывать нашим властям нечего", - сказала грозненка Петимат.

"Просто родители мерседес захотели, вот и все", - прокомментировал ролик о мальчике из Чечни, опубликованный 25 июля на Youtube-канале "Телеканал 360", Сбитый летчик. "Еще один подхалимаж - открыто, без стеснения", - написала Любовь Шмакова. "Какой-то глупый пиар", - оценила сюжет о встрече мальчика с Кадыровым Анна Степкина. Негативно отреагировали на ролик и остальные русскоязычные комментаторы.