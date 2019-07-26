26 июля 2019, 22:42

Глава кубанской компании по переработке мусора осуждена за загрязнение земель

Суд приговорил к трем годам колонии бывшего гендиректора мусороперерабатывающей компании в Абинске за 72-миллионный ущерб от загрязнения леса и сельхозземель, сообщила сегодня прокуратура.

Согласно приговору, в 2011 году тогдашний директор компании "Абинск-ТБО" Анна Ланцева арендовала под свалку бытовых отходов муниципальный участок земли в трех километрах западнее Абинска. С 2015 по 2017 год на прилегающих к свалке землях - в лесу и сельскохозяйственных полях - были размещены опасные отходы. В результате эти территории, принадлежащие другому юридическому лицу, оказались загрязнены мышьяком и ванадием. В лесу погибли 426 деревьев. Общий ущерб от загрязнения составил 72 миллиона рублей, сообщила прокуратура Краснодарского края.

Абинский районный суд назначил Ланцевой три года исправительной колонии общего режима и обязал ее выплатить 150 тысяч рублей штрафа. Адвокаты Ланцевой заявили, что ее вина в по статьям "Порча земли"  и "Уничтожение или повреждение лесных насаждений" не доказана, но краевой суд отказался изменить приговор, и он вступил в законную силу, говорится на сайте прокуратуры.

Обвинительный приговор Ланцевой был вынесен 24 апреля, говорится в картотеке на сайте Абинского райсуда. На сайте Краснодарского краевого суда по состоянию на 22:40 мск 26 июля нет информации о результатах обжалования вердикта первой инстанции.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 июля жители четырех улиц в Сочи провели сход, на котором пожаловались на эксплуатацию ликвидированной городской свалки.

Примечание:

"Участники экоакции в Ингушетии с помощью хадиса призвали не загрязнять Сунжу", "Пикетчица в Прохладном поддержала протесты против мусорного полигона в Шиесе", "Пользователи соцсетей раскритиковали власти из-за очередного загрязнения реки Баксан".

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