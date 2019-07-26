Совет Федерации одобрил закон о статусе ветерана для дагестанских ополченцев

26 июля 2019, 16:20

Верхняя палата Федерального собрания России одобрила сегодня закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана, сражавшимся против боевиков в 1999 году. После вступления в силу закон даст право ветеранам получать ежемесячные выплаты и материальные льготы.

Как информировал "Кавказский узел", 11 июля депутаты Госдумы приняли законопроект в первом чтении, а 18 июля - во втором и 23 июля – в третьем чтении, причисляющий к ветеранам боевых действий добровольцев, противостоявших вторжению чеченских боевиков в Дагестан.

20 июня жители дагестанского села Ботлих попросили на "Прямой линии" Владимира Путина приравнять ополченцев к ветеранам боевых действий. Аналогичный вопрос о статусе ополченцев задавался Путину во время телемоста 2007 года. Тогда Путин поручил правительству разработать документ о предоставлении ополченцам дополнительных льгот. Дагестанские ополченцы добивались статуса ветеранов боевых действий и в судебном порядке. Так, в 2013 году Казбековский районный суд удовлетворил иск девятнадцати жителей Дагестана, просивших признать за ними статус ветеранов боевых действий.

На сегодняшнем заседании Совет Федерации России одобрил изменения в статьи 3 и 4 Федерального закона "О ветеранах". Речь идет об отнесении к ветеранам и инвалидам боевых действий тех людей, которые в составе отрядов самообороны Дагестана участвовали в боевых действиях в августе-сентябре 1999 года, говорится в сообщении на сайте верхней палаты Федерального собрания.

Вторжение боевиков на территорию республики было направлено против конституционного строя и суверенитета России, заявил представляющий на заседании закон заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Михаил Козлов.

"Данный закон способствует признанию заслуг ополченцев в защите конституционного строя России, в укреплении политической стабильности и федеральных основ государственности на территории Северо-Кавказского регион", - приводятся слова сенатора в сообщении. Федеральный закон в соответствии с его статьей 3 вступает в силу с 1 января 2020 года.

Закон включает льготы по пенсионному обеспечению, компенсацию расходов на оплату жилых помещений, обеспечение жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и другие меры социальной поддержки, сообщает сегодня ТАСС.

Подробнее о вторжении чеченских отрядов Басаева и Хаттаба в Дагестан говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".