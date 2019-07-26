Учения снайперов в горах Карачаево-Черкесии. Фото пресс-службы Южного федерального округа

26 июля 2019, 18:40

Снайперы провели масштабные ночные стрельбы в горах Карачаево-Черкесии

Около 200 снайперов общевойскового объединения выполнили боевые стрельбы из винтовок на горном полигоне в Карачаево-Черкесии, сообщили сегодня в Южном военном округе. Учения прошли с применением лазерных приборов разведки.

 На горном полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии прошли тактико-специальные учения в полевых условиях около 200 снайперов общевойскового объединения. Военнослужащие выполнили боевые стрельбы из винтовок СВД и ВСС «Винторез», говорится в сегодняшнем сообщении Южного военного округа, размещенном на сайте Минобороны России. Снайперская винтовка ВСС «Винторез» оснащена дневной и ночной оптикой, бронебойными патронами и интегрированным устройством для ведения скрытной стрельбы.

В ходе учений солдаты  отработали синхронные выстрелы по групповым мишеням на дальностях до 1 километра. Ранее на занятиях снайперы отработали ожидание условного противника в неподвижном состоянии в течение 1-2 часов, ведение разведки целей и определение расстояния до них с применением, в том числе переносных лазерных приборов разведки ЛПР-3, отмечается в сообщении.

Ранее "Кавказский узел"  писал, что в апреле 800 военнослужащих мотострелковой бригады были направлены на горный полигон в Карачаево-Черкесии для боевых учений.

Примечание:

"Более тысячи военных начали учения на чеченском полигоне", "Более 400 военных прошли учения на полигонах Чечни", "НАТО призвало Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии".

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