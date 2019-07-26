Валерий Бевзюк. Фото: Пресс-служба Азовского района http://rayon.azov-info.ru/glava.html

26 июля 2019, 11:09

Глава района ушел в отставку после критики со стороны Василия Голубева

Глава Азовского района Валерий Бевзюк написал заявление об увольнении после того, как губернатор Ростовской области уличил его в предоставлении недостоверных данных о ликвидации мусорных свалок, сообщили 25 июля власти региона.

Об отставке главы Азовского района Ростовской области Валерия Бевзюка стало известно после встречи губернатора Ростовской области Василия Голубева с активистами движения «Общероссийский народный фронт», говорится в сообщении пресс-службы главы региона на сайте правительства Ростовской области 25 июля.

«Именно (Азовский) район лидирует, по данным движения, по числу свалок. Валерий Бевзюк поспешил отчитаться о том, что все мусорные очаги в районе полностью ликвидированы. На что Василий Голубев тут же предложил совместно это проверить. Проверка выявила – большая часть свалок осталась на своих местах», - отмечается в сообщении пресс-службы.

По словам губернатора, в Азовском районе было обнаружено 26 свалок, из которых только две убрали. «А (глава Азовского района) говорит, что всё убрали…  Проверили. На территории Азовского района убрали 6 свалок, ещё 9 появилось новых. Проверка была внезапная, так что заранее никто маршруты не готовил», - процитировала 25 июля Голубева издание DonNews.

На сайте администарции Азовского района по состоянию на 10.50 мск сегодня нет информации об отставке Валерия Бевзюка. Согласно данным, размещенным на сайте, Бевзюк руководил районом с 5 февраля 1998 года.

Ранее «Кавказский узел» писал, что в апреле глава городского избиркома Таганрога Ростовской области Андрей Панков написал заявление об увольнении после огласки информации о двух судимостях. Сам Панков заявил, что журналисты не разобрались в деталях уголовных дел.

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