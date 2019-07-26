Лидер дагестанских "яблочников" назначен руководителем пресс-службы мэрии Махачкалы

26 июля 2019, 05:31

Возглавляющий дагестанское отделение партии «Яблоко» Альберт Эседов назначен руководителем пресс-службы администрации Махачкалы.

Эседов стал новым руководителем пресс-службы мэрии. Его предшественник на этом посту Тельман Раджабов ушел в отставку, сообщили 25 июля корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации дагестанской столицы.

По словам сотрудника мэрии, информацией о новом месте работы Раджабова он не располагает.

Сам Эседов пока не прокомментировал свое назначение на должность руководителя пресс-службы мэрии.