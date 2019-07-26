26 июля 2019, 05:31
Лидер дагестанских "яблочников" назначен руководителем пресс-службы мэрии Махачкалы
Возглавляющий дагестанское отделение партии «Яблоко» Альберт Эседов назначен руководителем пресс-службы администрации Махачкалы.
Эседов стал новым руководителем пресс-службы мэрии. Его предшественник на этом посту Тельман Раджабов ушел в отставку, сообщили 25 июля корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации дагестанской столицы.
По словам сотрудника мэрии, информацией о новом месте работы Раджабова он не располагает.
Сам Эседов пока не прокомментировал свое назначение на должность руководителя пресс-службы мэрии.
"Политологи отметили низкий интерес избирателей к выборам в Хасавюрте", "Бывший мэр поспорил с чиновником о долгах Махачкалы", "Мэр Каспийска отозвал поправки в генплан под натиском общественности".
Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"
26 июля 2019, 05:41
-
Участок трассы Джубга - Сочи перекрыт из-за повреждения после ливней
Движение транспорта на участке федеральной трассы Джубга - Сочи закрыто после обрушения дорожного полотна. Штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и шквалиcтым усилением ветра в Сочи объявлено до 29 июля.
26 июля 2019, 05:23
-
Суд отказался освободить Свидетелей Иеговы* в Ростове-на-Дону
Ростовский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении сроков ареста задержанным в мае трем Свидетелям Иеговы*. Защита обжалует это решение, заявил адвокат.
26 июля 2019, 05:20
-
Адвокат рассказал о голодовке оппозиционера Гасанова
Ухудшилось самочувствие проводящего четвертые сутки голодовку в Бакинском СИЗО-1 активиста партии «Мусават» Азада Гасанова. Он протестуют против затягивания судебного процесса, который идет уже более шести месяцев, заявил адвокат.
26 июля 2019, 04:55
-
Станислав Зимовец заявил о пропаже личных вещей в колонии
Освобожденный из исправительной колонии Станислав Зимовец направил заявление прокурору Волгоградской области, в котором пожаловался на пропажу своих личных вещей.
26 июля 2019, 04:16
-
Приговор участковому из Зернограда за избиение задержанного оставлен в силе
Ростовский областной суд оставил в силе приговор участковому из Зернограда Николаю Чередниченко, признанному виновным в избиении задержанного в отделе полиции.
-
25 июля 2019, 22:15
Смерть девочки в Дагестане подняла проблему наказания за насилие над детьми
-
25 июля 2019, 20:26
Четверо дагестанских Свидетелей Иеговы* оставлены под арестом
-
25 июля 2019, 18:33
Оппозиционеру Магеррамли снят запрет на зарубежные поездки
-
25 июля 2019, 17:59
Власти Грузии решили субсидировать авиасообщение с Россией
-
25 июля 2019, 16:33
"Мемориал" признал Зарифу Саутиеву политзаключенной
-
25 июля 2019, 14:06
Посольство США в Грузии указало на ключевое значение дела "ТВС банка"
-
26 июля 2019, 05:41
Участок трассы Джубга - Сочи перекрыт из-за повреждения после ливней
-
25 июля 2019, 23:47
Руководители двух ведомств и зампред правительства назначены в Дагестане
-
25 июля 2019, 22:00
Суд утвердил приговор ростовскому полицейскому по делу о мошенничестве на 1,5 млн
-
25 июля 2019, 21:56
Три пассажира нелегальной маршрутки пострадали при ДТП в Волгограде
-
25 июля 2019, 20:52
Окруашвили задержан по делу о штурме парламента Грузии
-
25 июля 2019, 20:26
Четверо дагестанских Свидетелей Иеговы* оставлены под арестом
-
25 июля 2019, 20:12
Турист пострадал в горах Кабардино-Балкарии
-
25 июля 2019, 19:14
Верховный суд Ингушетии оставил Рашида Майсигова под стражей
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
25 июля 2019, 11:521
Хазбиев Магомед Хамзатович
-
24 июля 2019, 21:35
Окруашвили Ираклий Кобаевич
-
18 июля 2019, 19:591
Хамхоев Иса Бауматгиреевич
-
25 июля 2019, 20:27
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Москва не для приличных девушек". Почему девушкам не разрешали ( и сейчас не всегда разрешают) учиться в большом городе?
-
25 июля 2019, 14:18
BERG...man TbilisiПосещаемость российской премьер-лиги. Зенит- первый, Анжи-последний! 36
-
22 июля 2019, 17:46
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева«Защита детства на Северном Кавказе: что обнажила трагедия Айши Ажиговой?» Онлайн-дискуссия на Кавказском Узле 30 июля в 19.00
-
21 июля 2019, 22:42
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваРоссия на Всемирной выставке в Париже 1900 года. Отдел Кавказа. Мастера из Дагестана. 2
-
21 июля 2019, 07:12
Женский взгляд из НальчикаДагестан: женский фестиваль «Рай под ногами матерей»
-
25 июля 2019, 13:28В Адыгее пройдёт день черкесской груши
-
22 июля 2019, 23:57Даргавский некрополь закрыли для посещений
-
20 июля 2019, 10:51В поселке Звездный Чегемского района 3 год нет горячей воды
-
18 июля 2019, 19:18Проблема многоэтажных гаражей в городе Сочи
-
17 июля 2019, 22:46В Адыгее пройдет десятый фестиваль адыгейского сыра
-
26 июля 2019, 05:41
Участок трассы Джубга - Сочи перекрыт из-за повреждения после ливней
-
26 июля 2019, 05:23
Суд отказался освободить Свидетелей Иеговы* в Ростове-на-Дону
-
24 июня 2019, 17:29
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в мае 2019 года по данным Кавказского Узла
-
21 июня 2019, 15:00
В мае 2019 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали три человека
-
25 июля 2019, 17:53
Из оппозиции до застенок СИЗО – путь опального Магомеда Хазбиева
-
20 июля 2019, 19:30
Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе