26 июля 2019, 05:31

Лидер дагестанских "яблочников" назначен руководителем пресс-службы мэрии Махачкалы

Возглавляющий дагестанское отделение партии «Яблоко» Альберт Эседов назначен руководителем пресс-службы администрации Махачкалы.

Эседов стал новым руководителем пресс-службы мэрии. Его предшественник на этом посту Тельман Раджабов ушел в отставку, сообщили 25 июля корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации дагестанской столицы.

По словам сотрудника мэрии, информацией о новом месте работы Раджабова он не располагает.

Сам Эседов пока не прокомментировал свое назначение на должность руководителя пресс-службы мэрии. 

Примечание:

"Политологи отметили низкий интерес избирателей к выборам в Хасавюрте", "Бывший мэр поспорил с чиновником о долгах Махачкалы", "Мэр Каспийска отозвал поправки в генплан под натиском общественности".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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