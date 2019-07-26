Дагестанские Свидетели Иеговы* назвали уголовное дело преследованием за веру

26 июля 2019, 07:00

Ликвидация "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России*" не означает запрет на вероисповедание, заявили адвокаты четверых арестованных в Дагестане Свидетелей Иеговы*. Верующие указали, что их уголовное преследование связано с религиозными убеждениями. Слова президента Путина о не ограничили действия силовиков, гонения на Свидетелей Иеговы* лишь усилились, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня в Махачкале, Каспийске, Кизляре и Дербенте прошли обыски, после которых были задержаны Свидетели Иеговы* Арсен Абдуллаев, Мария Карпова, Антон Дергалев и Марат Абдугалимов, суд арестовал их на два месяца. 25 июля райсуд в Махачкале продлил им срок содержания под стражей. Арестованные отвергли обвинения в причастности к экстремистской организации.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требование Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы были внесены в перечень запрещенных организаций, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной в "Справочнике" "Кавказского узла".

Адвокаты напомнили о свободе вероисповедания в России

На судебное заседание, на котором рассматривалось ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей четверым Свидетелям Иеговы*, пришли свыше пятидесяти человек. Помещение для судебных заседаний рассчитано примерно на 30 человек, поэтому в зал прошли только самые близкие родственники и два журналиста, остальные остались ожидать решения суда на улице, передает корреспондент "Кавказского узла".

Перед началом рассмотрения ходатайства следствия защитник трех обвиняемых Антон Богданов попросил суд обеспечить дополнительные скамейки в зале, чтобы все пришедшие смогли присутствовать, однако Судья Далгат Гаджиев отказал ему в этом, а также запретил вести фото- и видеосъемку. Ходатайство адвоката разрешить обвиняемым выйти из клетки на скамейку рядом с адвокатами судья удовлетворил, это решение было встречено присутствовавшими в зале аплодисментами.

Обосновывая свое ходатайство, следователь сообщил, что предварительное следствие по делу продлено до 27 сентября. Он пояснил, что необходимо установить иных лиц, причастных к уголовному делу и допросить их, а также завершить изучение всех материалов, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, провести психолого-лингвистическую и религиоведческую экспертизы и предъявить обвинение в окончательном виде. Следователь не исключил необходимость проведения «иных следственных мероприятий».

«Задержанные обвиняются в тяжком преступлении и, находясь на свободе, могут оказать влияние на свидетелей, скрыться от следствия, воспрепятствовать производству по уголовному делу. Поэтому оснований для изменения меры пресечения не имеются», - заявил следователь. Он просил оставить их под стражей до 27 сентября. Прокурор поддержал его ходатайство.

На вопрос адвоката, почему необходимо избрать именно такую меру пресечения, следователь ответил, что «обвиняемые могут скрыться, у них имеются загранпаспорта».

Обвиняемые заявили, что не собираются скрываться от следствия и заинтересованы в том, чтобы доказать свою невиновность. Они рассказали, что являются верующими, христианами, а оказание давления на других людей противоречит их религиозным убеждениям. «Наша религия учит нас подчиняться властям», - сказал Арсен Абдуллаев.

Он также заявил, что показания, которые имеются в материалах дела, "не соответствуют действительности". "Единственная причина нашего нахождения под стражей - это вероисповедание», - считает Абдуллаев.

Обвиняемый рассказал, что испытывает проблемы со здоровьем, а в СИЗО ему не могут обеспечить необходимые условия для лечения.

Адвокат Марии Карповой Максим Первунин заявил, что запрет юридического лица не означает прекращения вероисповедания. «Их обвиняют в антироссийской и экстремистской деятельности, но конкретных доказательств этому следователь не приводит», - отметил защитник. Он сказал, что не видит оснований для ареста и попросил суд избрать меру, не связанную с содержанием под стражей на время, пока идет следствие.

Богданов обратил внимание суда на то, ни одно решение суда не может лишить людей права на чтение Библии и собираться вместе для проведения религиозных обрядов. "Судом ликвидировано юридическое лицо, сама вера не ликвидирована", - пояснил он.

Обвиняемые заявили суду, что их религия учит уважать власть. «Мои религиозные взгляды не позволяют пойти мне на какое-либо преступление. Меня преследуют не за совершение преступления, а за веру», - заявила Мария Карпова. Она попросила отпустить ее под домашний арест, сославшись на то, что отец тяжело болен и он нуждается в уходе.

Обвинения в экстремизме отверг и Марат Абдулгалимов. «Я не совершал преступлений и не занимался запрещенной законом деятельностью. Я жил мирной жизнью и подчинялся властям. Я всегда относился с уважением к людям и никому не вредил и не собираюсь этого делать», - заявил он в суде.

«Нас преследуют только по религиозным убеждениям. Я занимался ландшафтным дизайном и всегда уважал закон. Образ моей жизни никак не связан с экстремизмом», - отметил Антон Дергалев.

Адвокаты предоставили в суде положительные характеристики обвиняемых от соседей, коллег и клиентов. После этого судья удалился в совещательную комнату.

В перерыве Абдуллаев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что у него нет жалоб на условия содержания в СИЗО. По его словам, обвиняемых разместили в разных камерах, его соседями являются трое мусульман и они относятся друг к другу с уважением.

Судебные приставы попросили всех пришедших освободить зал заседания, пообещав, что позовут их на оглашение постановления суда, однако в результате судья зачитал решение только в присутствии участников процесса.

О том, что суд продлил срок содержания под стражей всем четверым обвиняемым до 27 сентября, собравшимся рассказали адвокаты.

Свидетель по делу рассказал о трудностях с возвратом телефонов и документов

Защита обжалует решение о продлении ареста в вышестоящей инстанции, сказал Первунин корреспонденту «Кавказского узла». «Следователь считает, что если человек исповедует религию, отличную от ислама или православия, то он должен находиться под стражей. Он ссылается на постановление Верховного суда, который запретил организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России*», однако по Конституции России каждый человек вправе исповедовать свою религию самостоятельно либо с группой», - заявил он.

Адвокат отметил, что его доверители не ведут никакой противоправной деятельности, «но их пытаются обвинить в экстремизме и очернить их репутацию». Суды часто «принимают решение об освобождении их (Свидетелей Иеговы*) из-под ареста... Суды видят, что в их образе жизни нет экстремизма, а также смотрят с позиций гуманности на людей, которые не совершали никаких правонарушений", - отметил он.

Среди тех, кто пришел на судебное заседание, были их друзья, коллеги, родственники и соседи обвиняемых. Поддержать Марата Абдулгалимова и Антона Дергалева пришел их работодатель Нариман.

«Это очень порядочные ребята. Я всегда ставил их в пример остальным», - рассказал он.

Оказать поддержку родным задержанных пришла на суд сторонница религии Светлана. Она рассказала, что пять лет назад она переехала в Дагестан из Ставропольского края.

«В Ставропольском крае нас пару раз вызывали в следственный отдел. Но тогда этим все и ограничилось. В Дагестане же никаких преследований не было. И вот два месяца назад они начались. В июне обыски проходили и в нашем доме», - рассказала Светлана.

Доставленные в качестве свидетелей после обысков 1 июня по данному уголовному делу с трудом вернули свои паспорта, а изъятые телефоны им отказываются отдать до сих пор, рассказал Сергей.

"За два месяца мы написали 12 жалоб в суд и в прокуратуру на действия силовиков и на отказ вернуть нам технику. Обратно получить паспорт удалось только через месяц. А на все жалобы... мы получили отказ", - сказал он

Слова Путина не стали руководством для силовиков

Президент Путин осведомлен о преследованиях Свидетелей Иеговы* в России, уверен эксперт Института прав человека Лев Левинсон. "Нет сомнений, что Путин знает о гонениях... Не знать о преследования таких масштабов просто нельзя", - сказал он.

11 декабря 2018 года на заседании Совета по правам человека, стенограмма которого была опубликована на сайте Кремля, президент России Владимир Путин пообещал "внимательно разобраться" с причислением Свидетелей Иеговы* к экстремистским организациям. Несмотря на это обещание, репрессии только усиливаются, указал в мае представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы"* Ярослав Сивульский.

По мнению Левинсона, таким образом президенту было "легче всего уйти от ответа". Он подчеркнул, что "заявление прозвучало лишь однажды и больше к теме Свидетелей Иеговы* президент не возвращался".

«От Путина не последовало ответа, что накажет виновных. Таким образом, действия ФБС, курирующей кампанию против Свидетелей Иеговы*, не ограничены», - рассказал Левинсон.

В будущем ситуация не улучшится и давление на Свидетелей Иеговы* будет усилено, считает он. Однако на фоне гонений власти силовикам придется изобразить демократию, сказал Левинсон. «ФСБ будет изображать объективность. Оправдывать никого не будут, но каким-то образом покажут, что не звери», - полагает он.

Давление на сторонников и последователей Свидетелей Иеговы усиливается не только на Кавказе, но и по России в целом, отметил представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы"* Ярослав Сивульский.

«Гонения усиливаются, уже охвачены 47 регионов, проведено более 500 обысков... По-видимому, решение суда, а не слова президента, является руководством к действию для правоохранительных органов, в первую очередь ФСБ», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, правоохранители за счет поимки Свидетелей Иеговы*, рассматриваемых в качестве экстремистов, улучшают отчетность. "Свидетелей Иеговы* много, найти их просто, легко довести дело до суда", - рассказал он.

На ситуацию может повлиять решение Европейского суда по правам человека относительно вступившего в силу постановления Верховного суда РФ о признании Свидетелей Иеговы* экстремистской организацией, которое «с точки зрения верующих является незаконным и необоснованным», - предположил Сивульский.

Прекратить преследования может отмена постановления Верховного суда, ранее заявил директор Информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов, не участвующий в данном споре, считает, есть два пути отмены постановления.

«Первый - решение принимается Конституционным судом на основе того, что статья не соответствует Конституции, затем соответствующее изменения принимаются парламентом. Второй - решение принимается после рассмотрения законодательной инициативы, исходящей от депутатов или фракций», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла». Третий путь - решение Европейского суда по правам человека в соответствии с Конвенцией по правам человека - в России может не сработать, считает он.

«В соответствии с ней государство, ратифицировавшее Конвенцию, должно рассмотреть и изменить ту или иную статью. Тем не менее, в России постановления Европейского суда по правам человека не рассматриваются, их не видят, не понимают или не хотят видеть и понимать», - отметил Трунов.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".