25 июля 2019, 22:00

Суд утвердил приговор ростовскому полицейскому по делу о мошенничестве на 1,5 млн

Ростовский областной суд сегодня оставил в силе приговор начальнику Сальского линейного отдела МВД на транспорте Валерия Вирченко, осужденному за присвоение денег, которые женщина передала ему за прекращение ее уголовного преследования.

Как сообщал "Кавказский узел", в апреле суд в Таганроге приговорил Вирченко к трем годам условно. Суд установил, что полицейский в 2014 году пообещал помочь фигурантке уголовных дел прекратить их через коллегу в Таганроге за 1,5 миллиона рублей и признал виновным в мошенничестве. При этом максимальная санкция по части 4 статьи 159 УК России - до десяти лет лишения свободы.

Прокуратура сочла наказание мягким и решила обжаловать его. Однако апелляционные жалобы на приговор подали только сам Вирченко, его адвокат и потерпевшая, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Ростовского областного суда.

Вирченко и адвокат просили об отмене приговора. "Приговор по данному делу оставлен без изменения", - сообщили в пресс-службе.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Валерия Вирченко и его представителей относительно приговора.

Примечание:

"Главврач астраханской поликлиники заподозрена в получении крупной взятки", "Глава отдела приставов в Ростове-на-Дону осужден за взяточничество", "Бухгалтер ростовского учебного учреждения заподозрена в присвоении 14,5 миллиона".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 июля 2019, 23:47

  • Руководители двух ведомств и зампред правительства назначены в Дагестане

    Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ о назначении бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Абдулмуслима Абдулмуслимова заместителем председателя правительства, а его должность в министерстве занял Абзагир Гусейнов. Исполняющим обязанности руководителя комитета по лесному хозяйству назначен Вагаб Абдулхамидов.

25 июля 2019, 23:42

25 июля 2019, 23:04

  • Правозащитники поддержали требование арестованных активистов о переводе в Ингушетию

    Требование арестованных участников митинга в Магасе о переводе в ингушский следственный изолятор из Нальчика полностью правомерно, считает глава ингушского "Мемориала" Тимур Акиев. Родным обвиняемых будет легче возить передачи и посещать судебные заседания, а самим арестованным в Ингушетии безопаснее, считают Руслан Муцольгов и Пятимат Юсупова.

25 июля 2019, 22:15

  • Смерть девочки в Дагестане подняла проблему наказания за насилие над детьми

    Махачкалинка заслуживает за смерть падчерицы более сурового наказания, чем предусмотренные законом 15 лет, считают пользователи соцсетей. На этом фоне грозящие сестрам Хачатурян за убийство отца 20 лет кажутся особенной несправедливостью, указали комментаторы. В соцсетях призвали строже наказывать и за причиненные детям увечья, как в резонансном случае в Ингушетии.

25 июля 2019, 21:56

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости

Справочник

Все справки