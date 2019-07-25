Суд утвердил приговор ростовскому полицейскому по делу о мошенничестве на 1,5 млн

25 июля 2019, 22:00

Ростовский областной суд сегодня оставил в силе приговор начальнику Сальского линейного отдела МВД на транспорте Валерия Вирченко, осужденному за присвоение денег, которые женщина передала ему за прекращение ее уголовного преследования.

Как сообщал "Кавказский узел", в апреле суд в Таганроге приговорил Вирченко к трем годам условно. Суд установил, что полицейский в 2014 году пообещал помочь фигурантке уголовных дел прекратить их через коллегу в Таганроге за 1,5 миллиона рублей и признал виновным в мошенничестве. При этом максимальная санкция по части 4 статьи 159 УК России - до десяти лет лишения свободы.

Прокуратура сочла наказание мягким и решила обжаловать его. Однако апелляционные жалобы на приговор подали только сам Вирченко, его адвокат и потерпевшая, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Ростовского областного суда.

Вирченко и адвокат просили об отмене приговора. "Приговор по данному делу оставлен без изменения", - сообщили в пресс-службе.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Валерия Вирченко и его представителей относительно приговора.