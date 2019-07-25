Руководители двух ведомств и зампред правительства назначены в Дагестане

25 июля 2019, 23:47

Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ о назначении бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Абдулмуслима Абдулмуслимова заместителем председателя правительства, а его должность в министерстве занял Абзагир Гусейнов. Исполняющим обязанности руководителя комитета по лесному хозяйству назначен Вагаб Абдулхамидов.

Указы о кадровых назначениях трех чиновников Васильев подписал сегодня.

Главой Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики стал Абзагир Гусейнов, исполняющим обязанности руководителя комитета по лесному хозяйству - Вагаб Абдулхамидов, говорится в документах, опубликованных сегодня на сайте главы Дагестана.

Гусейнов сменил на этом посту Абдулмуслима Абдулмуслимова, который сегодня был назначен на должность заместителя председателя Правительства Дагестана, следует из документов.

Гусейнов и Абдулхамидов являются победителями кадрового конкурса "Мой Дагестан", передает со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства республики "Интерфакс-Юг".

Конкурс "Мой Дагестан" проходил с 12 июля по 30 августа 2018 года, по его результатам предстояло выявить победителей для включения в кадровый резерв Дагестана. Всего победителями конкурса стали 54 человека, больше 70% из которых - жители республики. В сентябре 2018 года более 30 победителей конкурса получили места в госструктурах, а в октябре финалисты "Моего Дагестана" получили должности замминистра по делам молодежи, замглавы Минэкономики, заместителя руководителя Агентства по предпринимательству и помощников трех замов председателя правительства. В феврале 2019 года финалист конкурса "Мой Дагестан" Агарагим Кагиргаджиев был назначен министром по земельным и имущественным отношениям.

Гусейнов ранее был заместителем начальника управления агропродовольственных рынков, переработки и развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, а Абдулхамидов до назначения занимал должность заместителя генерального директора Центрального лесохозяйственного объединения в Московской области, написал "Кавказ пост".

Ранее должность председателя Комитета лесного хозяйства Дагестана занимал Алибег Гаджиев, сейчас он находится под следствием, отмечает "Молодежь Дагестана".

"Кавказский узел" ранее писал, что председатель Комитета лесного хозяйства Дагестана Алибег Гаджиев был задержан 6 июня вместе с тремя заместителями и двумя сотрудниками ведомства - лесничим и регистратором. Все шестеро были заключены под стражу. Гаджиеву было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. 10 июля суд отпустил его из-под стражи.

Напомним, что глава Дагестана Владимир Васильев принял решение назначать на высокие посты вместо привлекаемых к уголовной ответственности и увольняемых чиновников победителей кадрового конкурса "Мой Дагестан" и опытных управленцев из других регионов. Новости об арестах чиновников и кадровых перестановках "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".