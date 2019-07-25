Оппозиционеру Магеррамли снят запрет на зарубежные поездки

25 июля 2019, 18:33

Азербайджанский активист Аяз Магеррамли сегодня выехал за границу после пяти отказов пограничников выпустить его из страны.

Как писал "Кавказский узел", ранее член президиума Высшего меджлиса партии Народного фронта Азербайджана Аяз Магеррамли пожаловался на запрет покидать Азербайджан. Он сообщил о пяти за год случаях, когда пограничники без законных оснований не позволили ему выехать из страны. Магеррамли связал эти ограничения со своей политической деятельностью. По его словам, в последний раз его не выпустили из страны 20 июля.

Сегодня Аяз Магеррамли смог выехать за границу. "Вчера (24 июня) мне позвонил сотрудник аппарата омбудсмена. Он сказал, что на их запрос из МВД поступил ответ, что запрет на мои зарубежные поездки снят, и я могу свободно пересечь границу. Ранее, из аппарата омбудсмена также поступал аналогичный ответ, но на границе меня останавливали. Я решил на деле проверить достоверность информации от аппарата омбудсмена. Сегодня я благополучно пересек азербайджано-грузинскую границу", - рассказал Магеррамли корреспонденту "Кавказского узла" по телефону.

По его мнению, вопрос положительно был решен благодаря реакции общественности. "В последние дни в СМИ и социальных сетях было много обсуждений на тему ограничения моих прав. Никаких законных оснований не было для запрета моих поездок. И, видимо, власть отреагировала адекватно и ограничение было снято", - сказал Магеррамли.

Другой член президиума Высшего меджлиса ПНФА Ильхам Гусейн назвал "позитивными фактами" выдачу паспорта зампреду партии Гезяль Байрамлы и снятие запрета с поездок Магеррамли.

Зампред партии Народного фронта Азербайджана Гезяль Байрамлы сегодня сообщила, что получила загранпаспорт после отказа в его выдаче, и связала положительное решение вопроса с "повышенным вниманием общества и международных структур".

"Хорошо, что власти стали реагировать на общественное мнение. Сегодня мы получили две хорошие новости: Гезяль Байрамлы после вчерашнего отказа сегодня все-таки выдали загранпаспорт, а Аяза Магеррамли выпустили наконец из страны. Но я бы не стал называть это каким-то резким поворотом в политике властей по отношению к оппозиции. Десять активистов нашей партии все еще томятся в застенках по сфабрикованным обвинениям. О реформах можно будет говорить, когда отпустят всех политзаключенных и создадут нормальные условия для политической борьбы в стране", - заявил Гусейн корреспонденту "Кавказского узла".

В аппарате омбудсмена и МВД получить комментарии не удалось.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа освещаются "Кавказским узлом" на странице "Преследование активистов". "Кавказский узел" также подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".