Ростовские депутаты отказались вернуть прямые выборы мэров

25 июля 2019, 12:33

Комитет законодательного собрания Ростовской области посчитал, что возврат прямых выборов мэров и глав районов в регионе обойдется бюджету в 400 миллионов рублей и решил вернуть законопроект депутатам от «Справедливой России». Совмещение с выборами депутатов не потребует дополнительных средств, сообщил инициатор законопроекта.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля депутаты заксобрания Ростовской области от партии "Справедливая Россия" Сергей Косинов и Борис Вальтер внесли законопроект о прямых выборах мэров и глав районов. Депутаты предложили избирать глав при тайном голосовании на муниципальных выборах.

Заседание комитета заксобрания Ростовской области по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку состоялось вчера, 24 июля. На нем был рассмотрен законопроект, внесенный депутатами от «Справедливой России», согласно которому предполагалось возвратить прямые выборы глав администраций во всех муниципальных образованиях региона. Предложенный законопроект противоречит законодательство, заявил на заседании председатель комитета, представитель фракции «Единой России» Александр Косачев.

«По предварительным расчетам избиркома Ростовской области, проведение таких выборов во всех муниципальных образованиях обойдется местным бюджетам и областному бюджету в сумму порядка 400 миллионов рублей. При этом к законопроекту не было представлено финансово-экономическое обоснование, которое по регламенту является обязательным при внесении законопроекта, предусматривающего материальные затраты», - процитировала 24 июля Косачева пресс-служба ростовского парламента на своем сайте.

По словам Косачева, «существующий сегодня порядок назначения глав местных администраций посредством проведения конкурса позволяет предъявлять высокие требования к уровню профессионального образования». Профильный комитет решил возвратить законопроект его инициаторам – депутатам Сергею Косинову и Борису Вальтеру, отмечается в сообщении.

Комитет большинством проголосовал за отказ вносить на рассмотрение парламента Ростовской области данный законопроект, заявил лидер фракции «Справедливой России» в Заксобрании Ростовской области Сергей Косинов. «Основная причина – финансы, хотя я настаивал на том, что в случае совмещения выборов с местными депутатскими выборами дополнительных средств не понадобится. ..Завтра дам поручении (юристам) отработать и будем двигаться дальше», - написал 24 июля Косинов на своей странице в социальной сети Facebook.

Полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов заявил, что глава администрации Ростова должен избираться на выборах. "Забрать у миллионного города законно избранного главу - я считаю, это не очень правильное решение. Далеко не правильное. Другое дело, что бывают ошибки. И избиратели ошибаются. Но если бы народ его избрал, он бы с него и требовал. И наоборот. Была бы связь", - процитировал 24 июня Устинова "Ростов официальный".

125 из 163 муниципальных образований Ростовской области являются дотационными, поэтому согласно федеральному закону, деньги на проведение выборов должны будут выделены из областного бюджета, заявил спикер ростовского парламента Александр Ищенко. «По данным избирательной комиссии Ростовской области, порядка 120 миллионов рублей (на выборы мэра) потребуются Ростову-на-Дону», - процитировал 24 июля Ищенко «Ростов официальный».

"120 миллионов рублей на [прямые] выборы в городе Ростове нужно дополнительно изыскивать, это детский сад на 120 мест - это одна история. Другая - некоторое время назад, когда приходилось, скажем так, удалять с должности некоторых руководителей муниципальных образований, при этой схеме [прямых выборов] процесс длился до двух лет, а при схеме действующей - несколько дней", - привел 23 июля слова губернатора Ростовской области Василия Голубева ТАСС.

Напомним, что прямые выборы в Ростове-на-Дону были отменены в 2014 году по инициативе партии "Единая Россия", после этого с поста мэра ушел Михаил Чернышев. 23 апреля депутаты Ростова-на-Дону приняли отставку сити-менеджера Виталия Кушнарева. На должность врио главы администрации назначен его первый заместитель Алексей Логвиненко. Выборы сити-менеджера назначены на 18 октября.