Сотрудник полиции. Фото Елены Синеок, Юга.ру

25 июля 2019, 08:52

Дело о фейковом ДТП в Кабардино-Балкарии дошло до суда

Инспектор ДПС в Эльбрусском районе, который для показателей по службе привлек местного жителя к ответственности за несуществующее ДТП, обвинен в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, сообщили следователи 24 июля.

Как писал "Кавказский узел", в марте полицейский в Кабардино-Балкарии был заподозрен в оформлении "липового" ДТП. По мнению следователей, он использовал анкетные данные местного жителя и привлек его к ответственности за несуществующую автоаварию для завышения показателей по службе.

По версии следствия, 20 марта 2017 года полицейский составил подложный административный материал о дорожно-транспортном происшествии и виновником указал жителя Эльбрусского района, анкетные данные которого были ему известны. "В отношении потерпевшего было вынесено незаконное решение о привлечении к административной ответственности и наложен штраф в размере 1500 рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии.

Инспектор ДПС обвинен по ч. 1 ст. 285 УК России (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы) и ч. 1 ст. 292 УК России (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений). "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", - говорится в сообщении, опубликованном 24 июля на сайте ведомства.

Примечание:

"Чиновница в Карачаево-Черкесии осуждена за хищение 3,6 миллиона", "Следствие сообщило о крупном мошенничестве с пенсиями в Дагестане", "Ингушский чиновник заподозрен в подлоге при вводе в эксплуатацию сельской школы".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 июля 2019, 10:04

  • Военный самолет разбился в Азербайджане

    МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета вечером 24 июля. Ведутся поиски пилота, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

25 июля 2019, 10:00

  • Ласицкене выиграла Чемпионат России

    Легкоатлетка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене победила на Чемпионате России по прыжкам в высоту, проходившем 24 июля в Чебоксарах, рассказал ее тренер.

25 июля 2019, 09:50

25 июля 2019, 08:44

  • Родственник оппозиционного журналиста попал в карцер в Азербайджане

    Эмин Шагиев, признанный правозащитниками политзаключенным, отправлен в карцер, сообщил председатель Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли. Гасанли осудил власти Азербайджана за преследования родственников находящихся в политэмиграции журналистов и активистов.

25 июля 2019, 08:07

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости

Документы

Все документы

Справочник

Все справки