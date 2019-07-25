Дело о фейковом ДТП в Кабардино-Балкарии дошло до суда

25 июля 2019, 08:52

Инспектор ДПС в Эльбрусском районе, который для показателей по службе привлек местного жителя к ответственности за несуществующее ДТП, обвинен в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, сообщили следователи 24 июля.

Как писал "Кавказский узел", в марте полицейский в Кабардино-Балкарии был заподозрен в оформлении "липового" ДТП. По мнению следователей, он использовал анкетные данные местного жителя и привлек его к ответственности за несуществующую автоаварию для завышения показателей по службе.

По версии следствия, 20 марта 2017 года полицейский составил подложный административный материал о дорожно-транспортном происшествии и виновником указал жителя Эльбрусского района, анкетные данные которого были ему известны. "В отношении потерпевшего было вынесено незаконное решение о привлечении к административной ответственности и наложен штраф в размере 1500 рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии.

Инспектор ДПС обвинен по ч. 1 ст. 285 УК России (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы) и ч. 1 ст. 292 УК России (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений). "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", - говорится в сообщении, опубликованном 24 июля на сайте ведомства.