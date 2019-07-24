24 июля 2019, 23:00

Суд обязал мэрию Астрахани снести аварийные дома

Прокуратура потребовала обязать администрацию Астрахани снести 10 многоэтажных аварийных домов из-за угрозы их обрушения, суд поддержал это ходатайство.

Прокуратура сочла, что в Трусовском районе около 10 домов, признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу, могут обрушиться в любой момент.

"Меры, направленные на их снос, демонтаж... не предпринимаются", - сообщила сегодня прокуратура Астрахани на своем сайте. Кроме того, вокруг этих домов образовались стихийные свалки, отмечает ведомство.

Суд согласия с требованием прокуратуры и обязал мэрию Астрахани снести многоквартирные дома и убрать несанкционированные свалки, говорится в сообщении ведомство. 

На сайте администрации Астрахани комментариев относительно этого решения суда нет на 20.50 мск сегодня.

Как информировал "Кавказский узел", заместителю главы администрации Астрахани было предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.293 УК РФ). По версии правоохранителей, в июне 2017 года мальчик, играя с друзьями, забрался на третий этаж бывшего дома культуры, где через открытый люк упал вниз и разбился насмерть. Следствие считает, что чиновник не позаботился, чтобы закрыть вход в заброшенное и аварийное здание. Замглавы мэрии не признал вину, но возместил ущерб родителям мальчика.

Примечание:

В Астрахани суд вынес приговоры обвиняемым в гибели пяти человек из-за обвала общежития", "В Ростове-на-Дону обрушилась часть мемориального комплекса "Павшим воинам", "Жители Астрахани заявляют о повреждении дома–памятника архитектуры из-за ремонтных работ".

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