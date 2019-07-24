24 июля 2019, 19:39

Энергетики устранили аварию в Тырныаузе

Возобновлена работа линии электропередачи, питающей водонасосную станцию в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около 20 тысяч жителей Тырныауза остались без воды после того, как в связи с паводком оказалась обесточенной водонасосная станция.

Работа линии электропередачи, питающей водонасосную станцию Тырныауза, с 13.30 мск работает по временной схеме, сообщили в пресс-службе администрации Эльбрусского района. По словам представителя администрации, на водоснабжение пока не восстановлено, поскольку на электросетях идут плановые работы, случайно совпавшие с сегодняшней аварией, информировал в 17:41 мск "Интерфакс".

Объем работ на водопроводе увеличился из-за схода селя. Однако это не помешает подключению воды, запланированному на сегодняшний вечер, сообщило РИА "Кабардино-Балкария". В Эльбрусском районе объявлен режим повышенной готовности, все службы работают в усиленном режиме, передало информагентство со ссылкой на администрацию муниципалитета.

23 июля на трассу близ Верхнего Баксана сошел сель, после чего движение по дороге было закрыто. Позже на этом участке трассы было введено реверсивное движение.

Восстановлено и электроснабжение поселка Верхний Баксан, где проживают около 500 человек, сообщила пресс-секретарь администрации Эльбрусского района Алиса Тарим. По ее словам, водоснабжение в Тырныаузе будет восстановлено до конца дня, информировал ТАСС.

Примечание:

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