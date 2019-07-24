Претендент на пост главы Калмыкии раскритиковал власти за проблемы с мусором

24 июля 2019, 17:16

Вместимости единственного мусорного полигона в Калмыкии хватит на два года, но уже строится новый, сообщили власти. В республике не решены проблемы переработки мусора, вывоза отходов из райцентров и строительства водохранилища близ мусорного полигона, указал глава реготделения "Патриотов России" Батыр Мучаев. Активистам пока не удалось выяснить, как рассчитывается тариф за вывоз мусора, сообщил депутат Целинного райсобрания Адуча Эрднеев.

"Кавказский узел" писал, что в июле Росприроднадзор назвал Калмыкию в числе пяти регионов, где близки к полному заполнению полигоны твердых коммунальных отходов. Предусмотренный проектом объем свалок в республике выбран на 88%, сообщило ведомство.

Власти сообщили о строительстве нового полигона

На территории Калмыкии имеется только один мусорный полигон, его вместимости хватит еще приблизительно на два года, сообщили в управлении Росприроднадзора по Калмыкии. Однако в рамках федерального проекта "Формирование комплексной среды обращения с твердыми коммунальными отходами" и национального проекта "Экология" в республике начато строительство нового полигона площадью 10 гектаров, говорится в отправленном 23 июля ответе надзорного органа на запрос "Кавказского узла".

Строительство первого этапа полигона, рассчитанного на утилизацию 100 тысяч тонн твердых отходов в год, планируется завершить в 2020 году, уточнили в министерстве ЖКХ и энергетики Калмыкии. "Строительство полигона планируется за счет средств регионального оператора «Спецавтохозяйство» с привлечением заемных средств, в том числе при финансовой поддержке публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Общий объем затрат на строительство полигона составит более 115 миллионов рублей", - говорится в датированном 23 июля ответе министерства на запрос "Кавказского узла".

Глава "Патриотов России" в Калмыкии указал на комплекс проблем с мусором

Новый полигон будет построен рядом со старой свалкой, землю под него выделяет администрация Элисты, пояснил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства.

По сути, строится не новая свалка, а расширяется старая, к ней просто пристраивается дополнительный полигон, указал корреспонденту "Кавказского узла" председатель реготделения партии "Патриоты России" Батыр Мучаев, который следит за ситуацией и регулярно публикует в соцсетях посты, посвященные проблеме мусорных свалок. "Строительство новой свалки лишь на время снимет проблему, для кардинального решения вопроса нужно заниматься глубокой переработкой мусора. То, что у нас анонсировали при [экс-главе Калмыкии Алексее] Орлове – мол, Калмыкия начала перерабатывать мусор, – на самом деле фикция. Все ограничилось работой небольшого мусоросортировочного пункта. Наиболее ликвидные отходы – макулатура, стеклянный бой – отсортировываются, остальное идет на свалку. При таком раскладе новая площадка очень скоро будет забита", - сказал Мучаев.

При этом, по его словам, наладить глубокую переработку мусора в Калмыкии сложно из-за маленьких объемов и больших расстояний. "Комплексная переработка подразумевает несколько этапов. Вначале отходы сортируются. То, что нельзя переработать как вторсырье, сжигается, а тепло направляется на отопление, горячую воду, выработку электроэнергии и так далее. Чтобы такой комплекс в Калмыкии работал, нужны большие объемы. Можно было бы какую-то часть завозить из соседних регионов, но у нас расстояния огромные: от Элисты до ближайшей границы около 300 км. Так что ситуация сложная. С нашим финансированием и уровнем коррупции, скорее всего, мы так и будем заполнять и расширять свалки", - посетовал политик.

С мусором в республике связан целый комплекс проблем, указал Батыр Мунчаев. "Одна из проблем, например, заключается в том, что свалка находится на южном склоне балки, в которой планируется построить Элистинское водохранилище. Дно новой свалки вроде бы оснащают защитным экраном, чтобы жидкость от гниения мусора не просачивалась в почву и не попадала в грунтовые воды. Но ведь мусор, грязная жидкость будут просто стекать в балку по поверхности во время дождей и паводков. И по руслу балки все это уже попадет в водохранилище", - сказал Батыр Мучаев.

С 2016 года строительство Элистинского водохранилища приостановлено "в связи с корректировкой проектной документации", говорится в публикации от 11 апреля на сайте прокуратуры Калмыкии.

Еще одной проблемой Мучаев назвал практику "Спецавтохозяйства", которое вывозит мусор из райцентров, забирая его из специально отведенных мест для сбора твердых отходов. "Там просто оградили стихийные свалки, и теперь туда свозят мусор, который калмыцкий ветер легко разносит по всей округе", - сказал он.

Мусорный оператор проигнорировал запрос о тарифах, сообщил районный депутат

"Спецавтохозяйство" так и не пояснило, как был рассчитан действующий тариф на вывоз мусора, сказал член исполкома ойрат-калмыцкого народа и депутат Целинного райсобрания Адуча Эрднеев. Активисты продолжат заниматься этим вопросом в августе, отметил депутат. "Сейчас лето, выборы – активисты заняты другими делами. Но в августе мы вернемся к этому вопросу. В СпецАТХ нам так и не ответили, из чего складывается их тариф. Наш запрос они проигнорировали", - сообщил Эрднеев корреспонденту "Кавказского узла".

В марте депутат Эрднеев призвал участников митинга в Элисте "закидать прокуратуру обращениями по тарифам ЖКХ".

По его словам, вопрос формирования тарифа за вывоз мусора он поднял на встрече предпринимателей с представителями республиканских властей, которая прошла уже после назначения Бату Хасикова врио главы Калмыкии. "На этой встрече [руководитель Региональной службы по тарифам Калмыкии Светлана] Донгруппова мне прямо заявила, что власти нам сделали временную поблажку, а цену все равно будут поднимать. Из чего складывается тариф – по-прежнему непонятно. Как только мы немного освободимся от дел, связанных с выборами, я пойду на прием к новому министру ЖКХ Евгению Мамутову. Посмотрим, что он скажет", - заявил Адуча Эрднеев.

Напомним, что 8 сентября в Калмыкии состоятся выборы главы республики. На этот пост претендуют Петр Вышкварок от ЛДПР, Намсыр Манджиев от КПРФ, Батыр Мучаев от "Патриотов России" и Бату Хасиков от "Единой России".