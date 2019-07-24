Черкесский городской суд. Фото: Пресс-служба Черкесский городской суд КЧР http://cherkessky.kchr.sudrf.ru/

24 июля 2019, 11:02

Жительница Черкесска пожаловалась Путину на волокиту в деле о хищении маткапитала

Анжелина Карова пожаловалась Владимиру Путину на неэффективное расследование в Карачаево-Черкесии дела о мошенничестве с ее маткапиталом и попросила помочь довести дело до суда. В администрации президента заверили, что передадут жалобу в МВД России, рассказала 23 июля представитель Каровой.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня Анжелина Карова пожаловалась суду на затягивание уголовного дела о мошенничестве с ее сертификатом на маткапитал. 26 июня Черкесский горсуд пришел к выводу, что следователь после возвращения дела из прокуратуры недостаточно долго им занимался, чтобы говорить о бездействии следствия.

Анжелина Карова хотела приобрести на маткапитал у своей матери Галимат Охтовой комнату в общежитии, но оформление сделки доверила посредникам. Дело о мошенничестве было возбуждено 6 февраля 2018 года - спустя семь месяцев после заявления Галимат Охтовой о хищении 404 тысяч рублей. Одна из посредниц, Мариям Караева, признала свою вину в хищении денег, указав, что "преступление совершила совместно с Шереметовой Еленой и Каппушевой Фатимой". 14 марта 2019 года прокуратура вернула дело следователям, посчитав, что они не оценили роль в преступлении Шереметовой и Каппушевой, которые проходят по делу в статусе свидетелей.

Анжелина Карова 22 июля обратилась к президенту России с жалобой на волокиту при расследовании уголовного дела. В письме Владимиру Путину Анжелина Карова изложила хронологию событий и попросила помочь добиться расследования дела и передачи его в суд, рассказала 23 июля корреспонденту "Кавказского узла" мать Каровой, которая представляет ее интересы.

Галимат Охтова уточнила, что ранее пожаловалась в МВД по Карачаево-Черкесии на решение сотрудников прокуратуры вернуть дело на дополнительное расследование и получила ответ за подписью замминистра внутренних дел республики.

"В соответствии со статьей 39 УПК (статья 39 Уголовно-процессуального кодекса РФ регламентирует полномочия руководителя следственного органа. – Прим. "Кавказского узла") руководитель следственного органа не обладает полномочиями по отмене решения прокурора, а может только обжаловать вышестоящему прокурору либо в суд, при наличии достаточных оснований. Таких оснований по уголовному делу... нет", - говорится в ответе замглавы МВД.

Следствие по делу затягивается без видимых причин, считает Галимат Охтова. "Меня перестали принимать в правоохранительных органах, прокурор, занимавшийся нашим делом, на мои звонки не отвечает", - рассказала она.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, предварительное следствие по уголовному делу должно быть завершено в срок, не превышающий двух месяцев со дня возбуждения дела. В особых случаях этот срок может быть продлен до 12 месяцев, а если дело возвращается на дорасследование, к сроку добавляется один месяц, рассказала ранее "Кавказскому узлу" адвокат Лиза Шак.

По словам Галимат Охтовой, по телефону ей удалось узнать, что ее жалобу решено направить из приемной президента в МВД России. "Это меня немного обнадежило. Ранее все мои жалобы в федеральные органы пересылались сюда, и в ответ я получала отписки", - поделилась женщина.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей прокуратуры Черкесска и администрации президента относительно заявлений Галимат Охтовой и Анжелины Каровой.

Примечание:

"Жительница Дагестана заподозрена в мошенничестве с маткапиталом", "Следователи разыскивают жительницу Махачкалы по делу о мошенничестве", "Предъявлено обвинение по делу о мошенничестве с маткапиталом в Ингушетии".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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