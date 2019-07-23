Дагестанские ополченцы получили статус ветеранов

23 июля 2019, 20:33

Депутаты Госдумы единогласно приняли законопроект, причисляющий к ветеранам боевых действий добровольцев, противостоявших вторжению чеченских боевиков в Дагестан.

Как информировал "Кавказский узел", 11 июля депутаты Госдумы приняли законопроект в первом чтении, а 18 июля документ прошел второе чтение после внесения в него поправок, которые дают право ополченцам на ежемесячные выплаты и материальные льготы.

Сегодня Государственная дума приняла в третьем чтении закон о наделении ополченцев Дагестана статусом ветеранов, предусматривающий для них ежемесячные денежные выплаты, информировала "Российская газета".

Умахан Умаханов, который внес законопроект в парламент, поблагодарил депутатов. "Я видел, с каким профессионализмом над поправками трудился комитет и аппарат Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов и с какой заботой отнеслась к проблеме ополченцев Дагестана фракция «Единая Россия»", - процитировала сегодня зампреда Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Умахана Умаханова "Парламентская газета".

20 июня жители дагестанского села Ботлих попросили на "Прямой линии" Владимира Путина приравнять ополченцев к ветеранам боевых действий. После этого депутат Госдумы от "Единой России" Умахан Умаханов внес в Госдуму соответствующий законопроект. Органы местного самоуправления начали формировать списки людей, которые входили в ополчение во время боевых действий в 1999 году и которые претендуют на ветеранские льготы. В предварительные списки вошли более 12 тысяч человек, однако работа по их составлению еще не закончена.