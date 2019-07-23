23 июля 2019, 17:37

Двое предполагаемых участников ИГ* арестованы в Ростове-на-Дону

Один из задержанных в Ростове-на-Дону по подозрению в подготовке терактов заключен под стражу на месяц, второй находится под административным арестом, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля в перестрелке с силовиками в Ростовской области был убит подозреваемый в терроризме. Впоследствии сотрудники ФСБ задержали двух его предполагаемых сообщников. У задержанных нашли взрывчатку, детонаторы и боеприпасы, которые, как полагают силовики, предназначались для совершения терактов. Всех троих ФСБ считает членами ячейки запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону постановил заключить одного задержанных в СИЗО до 15 августа, сообщил источник в правоохранительных органах. "Ему предъявили обвинение по статье "Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - процитировало сегодня слова источника ростовское издание 161.ru.

Второй задержанный находится под административным арестом, сообщил источник. "В отношении него проводится ряд экспертиз. По их результатам в суд также может поступить ходатайство о заключении его под стражу", - привел сегодня слова собственного источника "Интерфакс".

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* организация признана террористической и запрещена в России по решению суда.

Примечание:

"Силовики озвучили подробности сбора в СКФО денег для террористов", "Следком сообщил об участии жительницы Кабардино-Балкарии в финансировании ИГ*", "Житель Ингушетии заподозрен в содействии террористам".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

23 июля 2019, 18:04

  • Суд вынес решение об аресте Абубакара Ризванова

    Суд в Махачкале по распоряжению Верховного суда Дагестана заново рассмотрел вопрос о мере пресечения главе благотворительного фонда "Ансар" Абубакару Ризванову и оставил его под арестом до 14 августа.

23 июля 2019, 18:00

23 июля 2019, 17:00

23 июля 2019, 16:30

  • Врачи отказались от ампутации руки избитой в Ингушетии девочки

    Левая рука пострадавшей от истязаний ингушской девочки не будет ампутирована, но ее восстановление займет долгое время, рассказали врачи. Решение об усыновлении или возврате родителям сводных братьев девочки будет принято после окончания следствия по делу, заявила замглавы правительства республики Марет Газдиева.

23 июля 2019, 16:24

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Новости

Все новости