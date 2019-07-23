Двое предполагаемых участников ИГ* арестованы в Ростове-на-Дону

23 июля 2019, 17:37

Один из задержанных в Ростове-на-Дону по подозрению в подготовке терактов заключен под стражу на месяц, второй находится под административным арестом, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля в перестрелке с силовиками в Ростовской области был убит подозреваемый в терроризме. Впоследствии сотрудники ФСБ задержали двух его предполагаемых сообщников. У задержанных нашли взрывчатку, детонаторы и боеприпасы, которые, как полагают силовики, предназначались для совершения терактов. Всех троих ФСБ считает членами ячейки запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону постановил заключить одного задержанных в СИЗО до 15 августа, сообщил источник в правоохранительных органах. "Ему предъявили обвинение по статье "Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - процитировало сегодня слова источника ростовское издание 161.ru.

Второй задержанный находится под административным арестом, сообщил источник. "В отношении него проводится ряд экспертиз. По их результатам в суд также может поступить ходатайство о заключении его под стражу", - привел сегодня слова собственного источника "Интерфакс".

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* организация признана террористической и запрещена в России по решению суда.