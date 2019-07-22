Отец счел несправедливым приговор по делу о смерти Мурата Борлакова

22 июля 2019, 18:40

Житель Карачаево-Черкесии Солтан Борлаков намерен обжаловать решение суда, согласно которому, четверо полицейских признаны виновными в избиении до смерти его сына Мурата после задержания. Если приговор вступит в силу, обвиняемые выйдут на свободу уже в течение 6-8 месяцев, сообщили в фонде «Общественный вердикт».

Как писал "Кавказский узел", 29 марта 2017 года суд приговорил к семи годам колонии строгого режима Асхата Лайпанова - одного из пяти силовиков, обвиненных в причастности к смерти задержанного Мурата Борлакова. Остальные четверо были оправданы с правом на реабилитацию. В июне 2017 года Верховный суд Карачаево-Черкесии отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение. 18 июля 2019 года прокуратура сообщила, что Усть-Джегутинский райсуд, пересмотрев дело, признал четырех сотрудников полиции виновными в избиении задержанного до смерти и назначил им от пяти лет до пяти лет и десяти месяцев заключения в исправительной колонии строгого режима.

Мурат Борлаков скончался в Усть-Джегутинском РОВД 3 февраля 2014 года, через час после задержания. Согласно показаниям задержанного вместе с ним человека, Борлакова пытали. Обвинение в превышении полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть Борлакова, было предъявлено руководителю отдела угрозыска ОМВД по Усть-Джегутинскому району Мурату Каракетову, начальнику отдела полиции Расулу Мамчуеву, оперуполномоченным Асхату Лайпанову, Казбеку Батчаеву, а также врио оперуполномоченного отдела угрозыска Таулану Айбазову. Прокурор требовал лишить их свободы на сроки от 10 до 15 лет, потерпевшие поддержали его.

Отец Мурата Борлакова Солтан Борлаков назвал новый приговор суда несправедливым.

«Хорошо, что еще четырех силовиков осудили за смерть моего сына, но там их было пятеро. Еще одного силовика по фамилии Айбазов должны были судить, но его выпустили, он не понес никакого наказания», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Солтан Борлаков.

Мужчина считает, что надо привлечь к ответственности Айбазова, так как он был при задержании Мурата и находился при избиении молодого человека.

Солтан Борлаков планирует обжаловать приговор и требовать наказания для пятого силовика. «У меня нет адвоката, в суде все делал прокурор. Я планирую обжаловать приговор, чтобы осудили также Айбазов. Жалобы напишу», - отметил он.

Борлаков также добавил, что за все это время сотрудники полиции не пытались оказать помощь семье или предложить примирение. «Они никак не пытались найти с нами примирение или хотя бы помощь предложить. По ошибке задержали сына, они же должны были другого задержать. Кто-то напал на одну женщину, и вместо этого парня задержали моего сына. Отвезли в участок, избили. Это было 3 февраля 2014 года. Потом уже выяснилось, что там были другие ребята», - рассказал Солтан Борлаков.

Сестра Мурата Борлакова рассказала, что в момент убийства брату было 24 года. «Мне тогда было 13 лет, я в подробностях не помню, что произошло в тот день. Помню, что его забрали в полицию, кажется, для выяснения личности, и потом случилось то, что случилось. Ему было всего 24 года. Он тогда не работал. Окончил университет, получил образование, но на тот момент не имел работы и не был женат», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» сестра.

Она подтвердила, что полицейские не пытались оказать помощь их семье. «Таких попыток не было. Попыток примирения тоже не было с их стороны. По поводу нового приговора поговорите с отцом», - посоветовала она.

Потерпевших в суде при первом рассмотрении дела представляли юристы фонда «Общественный вердикт», а после приговора следили за его развитием, сообщил пресс-секретарь фонда Олег Новиков.

«После первого позорного оправдательного приговора, когда на Лайпанова повесили вину чуть ли не всего отдела, мы перестали вести это дело. Мы долгое время пытались добиться восстановления видеозаписей камер наблюдения в коридоре, поскольку избиение было в том числе и там. Это было бы неопровержимым доказательством, но видеозаписывающее устройство было выведено из строя. После этого уже был приговор. Мы его обжаловали, но отец погибшего неожиданным образом забрал жалобу и сказал, что он доволен приговором. Мне кажется, с ним тогда поработали обвиняемые», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Олег Новиков.

По его словам, приговора, который вынесен после повторного рассмотрения дела, еще нет в свободном доступе, но вряд ли в нем есть новые обстоятельства. «Практически все уже было расследовано и ясно. Не думаю, что суд что-то новое установил при повторном рассмотрении. Мы ожидаем, что будет апелляция. А до окончания рассмотрения апелляции полицейские не будут на свободе. Но не исключаем, что обжалования не будет. В этом случае приговор вступит в силу, полицейским зачтут домашний арест, дни в СИЗО, и в ближайшее время они окажутся на свободе», - отметил Олег Новиков.

Если приговор вступит в силу, обвиняемые пробудут в заключении менее года, сообщил юрист фонда «Общественный вердикт» Дмитрий Егошин.

«Мы вели дело до первого приговора. После этого заявитель отказался от нашей помощи. Сейчас особо новых обстоятельств не выяснилось. Единственное, прокурор отказался от обвинения Айбазова, который на момент совершения преступления был стажёром в полиции. Здесь я не могу прокомментировать, какие причины послужили для отказа продолжать его обвинять»,- заявил корреспонденту «Кавказского узла» Дмитрий Егошин.

По его словам, троим обвиняемым полицейским фактически осталось отсидеть 8-9 месяцев, а Лайпанову - 6-7 месяцев.

Комментариями от обвиняемых или их представителей, а также представителей гособвинения относительно нового решения суда по делу о смерти Борлакова "Кавказский узел" пока не располагает.

Повторно дело о смерти Мурата Борлакова в Усть-Джегутинском райсуде рассматривалось с августа 2017 года. Приговор обжалуется, значится в информационной карточке дела на сайте суда.