Предприниматель арестован по делу о смерти подростка на стройке в Тбилиси

21 июля 2019, 15:11

Суд в Тбилиси отказался сегодня освободить под залог директора компании, обвиняемого в нарушении норм безопасности на стройке, где погиб подросток.

Как писал "Кавказский узел", 16 июля 16-летний подросток погиб, упав в шахту лифта на стройке в Тбилиси. Работодатель не имел права допускать несовершеннолетнего на опасный объект, заявила инспекция труда. 19 июля МВД сообщило о задержании директора компании "Джевике Госпитали", подозреваемого в нарушении норм безопасности на стройке.

Защита намерена обжаловать обжаловать решение суда, который заключил предпринимателя под стражу, сообщил адвокат обвиняемого Бачуки Кирия. Работы, во время которых погиб подросток, были начаты под руководством главы субподрядной компании без согласования с руководителем стройкомпании, сказал Кирия в эфире "Рустави 2", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Тбилисский горсуд избрал для директора стройкомпании меру пресечения в виде предварительного заключения, сообщает сегодня "Новости-Грузия".

Судья этим решением удовлетворил требование прокуратуры. Защита требовала избрать меру пресечения в виде залога в 30 тысяч лари (10,4 тысячи долларов). Сам обвиняемый не признает вину, уточняет "Sputnik Грузия".

Напомним, что статья УК Грузии "Нарушение норм безопасности во время производства горных, строительных или других работ" предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.