Вернувшийся на Украину Саакашвили оказался непопулярным политиком

20 июля 2019, 08:54

Рейтинг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на Украине составляет лишь 2,9%, он отказался от попытки провести свою партию "Рух новых сил" ("Движение новых сил") в парламент по партийным спискам.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении украинского гражданства бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, что позволило тому продолжить политическую деятельность в стране. Вернувшись на Украину, Михаил Саакашвили заявил, что вскоре приедет и в Грузию. Генпрокуратура Грузии, со своей стороны, сообщила, что надеется на экстрадицию бывшего президента, осужденного на родине по нескольким делам.

Михаил Саакашвили руководил Грузией в 2004-2013 годах. В 2015 году Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен главой Одесской областной государственной администрации. Однако в ходе конфликта с президентом Петром Порошенко он был уволен с поста губернатора, а 26 июля 2017 года лишен украинского гражданства, что поставило вопрос о его экстрадиции в Грузию.

Однако согласно результатам опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований, рейтинг лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили составляет 2,9%, сообщило 17 июля УНИАН. "Рух новых сил" не входит ни в один из рейтингов от 18 июля, опубликованных на сайте Ukraine Elections.

Рейтинг Михаила Саакашвили "в районе социологической погрешности", у его партии "Рух новых сил" нет шансов пройти в парламент Украины на выборах 21 июля, констатировал политолог Алексей Якубин. "Саакашвили за годы своего пребывания до этого на Украине во многом растерял ореол реформатора, "центра надежды", который у него был в 2014 году", - процитировал Якубина 30 мая "ГолосUA".

В июне ЦИК Украины отказался регистрировать кандидатов в депутаты от партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил", однако политику удалось добиться регистрации через суд, сообщил 25 июня "Интерфакс".

Саакашвили активно ездит по стране. 19 июля он встречался с избирателями в Лебедине Сумской области, 18 июля - с лидерами "Студенческой республики" в Николаеве, 16 июля - с жителями Позняков и киевлянами, следует из публикаций на странице Саакашвили в Facebook.

19 июля он разместил на своей странице видеообращение с призывом поддержать другую политическую силу - "Слуга народа". "Я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые всё-таки нам могут не позволить пройти в Раду, "Слуга народа" не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство. Поэтому после бурных дискуссий я поддержал такое решение: мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию - отдать голоса за "Слугу народа", - сказал Михаил Саакашвили.

Саакашвили призвал добиваться досрочных выборов в Грузии

Комментируя решение ЕСПЧ о смене владельца телекомпании "Рустави 2", Саакашвили призвал жителей Грузии мобилизоваться и требовать досрочных парламентских выборов. "Встанем вместе, объявим всеобщую мобилизацию. Я призываю все силы, для которых важно будущее Грузии, встать вместе и бороться до конца, до отстранения [лидера правящей партии "Грузинская мечта Бидзины"] Иванишвили. Потребуем досрочных выборов", - процитировали 18 июля видеообращение Саакашвили "Новости-Грузия".

18 июля Европейский суд по правам человека признал законным решение Верховного суда Грузии передать активы телеканала "Рустави 2" бывшему владельцу Кибару Халваши. В тот же день был уволен гендиректор телеканала Ника Гварамия, на его место назначен адвокат Халваши Паата Салия. Власти добились решения о передаче "Рустави 2" Кибару Халваши, чтобы влиять на редакционную политику телекомпании, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские эксперты.

Напомним, что в марте Саакашвили оставил пост председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение". Он объяснил это тем, что не может вернуться в Грузию и руководить партией на месте.

В Грузии Саакашвили был заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и к шести годам по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Саакашвили предъявлены и другие обвинения - в растрате бюджетных средств, разгоне акции оппозиции в ноябре 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди", изъятии собственности у миллиардера Бадри Патаркацишвили, говорится в справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка с Украины?", подготовленной "Кавказским узлом".