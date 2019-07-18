Число задержанных в Иджеване достигло 22

18 июля 2019, 22:11

Полицейские оттеснили протестующих, которые попытались перекрыть дорогу в Тавушской области Армении. Число задержанных выросло до 22, разыскиваются еще 14 активистов, сообщили в полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 июля 12 полицейских получили легкие травмы, а еще один – сильное сотрясение мозга в результате столкновений с лесозаготовителями в Иджеване, которые перекрыли армяно-грузинскую межгосударственную дорогу и потребовали разрешить им вырубку деревьев в Дилижанском лесу. Сегодня следователи сообщили, что 13 протестующих задержаны, еще шестеро находятся под подпиской о невыезде по подозрению в хулиганстве. Премьер-министр Армении назвал необоснованными требования участников акции протеста.

Жители города Иджевана сегодня попытались перекрыть дорогу межгосударственного значения, однако полиция быстро оттеснила протестующих с проезжей части. Участники протеста, в числе которых жены и дети задержанных полицией активистов, требовали освобождения своих родных. Они пояснили, что их близкие рубят лес "не от хорошей жизни". "Нам не на что жить, пусть правительство обеспечит нас работой, мы с удовольствием откажемся от рубки леса", - отметила одна из участниц протеста в прямом эфире 1in.am (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Протестующие впервые с 17 июля попытались перекрыть дорогу, подтвердил глава полиции Армении Валерий Осипян, который находится в Иджеване. "Среди протестующих есть женщины, которые никакого отношения к задержанным не имеют. По-моему, их направляют", - заявил он в прямом эфире Factor.am. При этом Осипян не уточнил, какие силы, по его мнению, стоят за протестами.

Число задержанных достигло 22, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в полиции Армении. По словам представителя ведомства, разыскиваются еще 14 человек, которые включены в список организаторов протеста в Иджеване.