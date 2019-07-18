Минздрав Дагестана озаботился лечением женщины-инвалида после конфликта в роддоме

18 июля 2019, 17:36

Житель Дагестана Гаджимурад Абдулаев пожаловался на отказ от госпитализации его беременной супруги-инвалида, написал "Черновик". Показаний для госпитализации женщины не было, но ей могут помочь в социальном центре, заявил Минздрав.

Информацию о том, что 16 июля в роддоме №2 Махачкалы отказались принять беременную Раисат Абдулаеву, передвигающуюся на инвалидной коляске, опубликовала в тот же день газета "Черновик".

Женщина рассказала, что она на восьмом месяце беременности, а за медицинской помощью она обратилась из-за повышенного давления. Абдулаева инвалид первой группы, она передвигается на инвалидной коляске после травмы позвоночника, написало издание.

Супруг Раисат Гаджимурад Абдулаев сообщил, что в роддоме, куда они обратились за помощью, ответили, что повышение давления незначительное, поэтому женщина не нуждается в госпитализации. Кроме того, по его словам, в роддоме им сказали, что не могут предоставить беременной на инвалидной коляске сотрудника, который будет за ней ухаживать.

В пресс-службе Минздрава Дагестана в свою очередь сообщили, что в роддоме врачи измерили Абдулаевой давление, и оно оказалось в норме.

"В больницы укладывают строго по медицинским показаниям, в данной ситуации женщине лечение не требовалось, срок для родов не подошел, и в госпитализации она не нуждалась. Несмотря на это, в роддоме вызвались помочь, врачи планировали уложить женщину и выделить ей отдельную палату, так как она не может самостоятельно передвигаться - в родильных домах не предусмотрены социальные работники по уходу за людьми с ограниченными возможностями. Однако муж Абдулаевой вел себя очень агрессивно и не желал выслушивать доводы врачей", - рассказал сотрудник пресс-службы корреспонденту "Кавказского узла".

В ведомстве отметили, что несмотря на сложившуюся конфликтную ситуацию, специалисты министерства пытаются помочь Абдулаевой. Они нашли для женщины учреждения, где сотрудники смогут оказывать ей помощь с учетом ее ситуации. Договоренность достигнута с республиканским центром социальной помощи семье и детям при Министерстве труда и социального развития РД и центром "Дагестан без сирот", проинформировали в Минздраве.

"Ей все разъяснили, были предложены указанные центры. Как только она даст согласие лечь (на лечение), ее готовы там принять", - рассказал сотрудник Минздрава республики.

Руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Раисат Абдулаева не обращалась в их общественную организацию за помощью.

"По данной ситуации могу сказать, что действительно, если нет медицинских показаний, то медицинская помощь может не оказываться. Такие случаи встречаются часто - человек видит, что у него какая-то проблема со здоровьем и хочет, чтобы его положили в больницу, хотя показаний для этого нет. Но не менее редки обратные случаи - показания есть, но в госпитализации неэкстренному больному отказывают", - рассказал Увайсов, отметив, что не может в данном случае сказать, были показания для госпитализации женщины или нет.

Юрист Магомед Рамазанов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что закон четко не регламентирует подобные ситуации.

"Если бы женщине отказали в роддоме в госпитализации по вопросам, связанным с беременностью, то это, безусловно, нарушение закона. Здесь, насколько известно, ситуация несколько иная. По поводу повышенного давления можно было вызвать участкового врача или "скорую", необязательно для этого лично ехать в больницу", - считает юрист.

Сама Раисат Абдулаева и члены ее семьи были недоступны для комментариев.