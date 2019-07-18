Логотип "Единая Россия". Фото: volgograd.er.ru

18 июля 2019, 16:32

«Единая Россия» дистанцировалась от подозреваемых в хищениях астраханских чиновников

Суд отправил сегодня под домашний арест двух предпринимателей, подозреваемых по делам об аварийном жилье в регионе, сообщил Следком. Сегодня также будет рассмотрено ходатайство об аресте еще четверых задержанных чиновников, заявил источник. «Единая Россия» на заседании решит вопрос о приостановке партийного членства астраханских чиновников.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля стало известно, что действующий глава Минстроя и ЖКХ Астраханской области, два его предшественника заподозрены в превышении полномочий и мошенничестве на 47 миллионов рублей. Более 20 чиновников и бизнесменов были доставлены к следователям после проверок капремонта многоквартирных домов и переселения из аварийного жилья в Астраханской области, шесть из них задержаны.

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что сам инициировал проверки, обратившись в Генпрокуратуру. Бабушкин не исключил проверки и других региональных министерств. "Проблем в регионе много, по мере погружения и изучения проблематики будем делать выводы и принимать решения", - заявил Бабушкин.

Членство в партии астраханских чиновников, подозреваемых по уголовным делам о капремонтах многоквартирных домов и переселении из аварийного жилья в регионе, будет приостановлено на заседании отделения «Единой России» в Астраханской области. "Согласно уставу партии, будут проведены заседания региональных политсоветов, которые примут решение о приостановке членства в партии чиновников, в отношении которых возбуждены уголовные дела", - цитирует сегодня РИА «Новости» представителя астраханского отделения партии.

По его словам, если следствие подтвердит вину подозреваемых, чиновники будут исключены из «Единой России».

Камызякский районный суд Астраханской области решил сегодня поместить под домашний арест двух предпринимателей, подозреваемых по делам об аварийном жилье, со ссылкой на астраханское управление СКР сообщает сегодня "Интерфакс". "Для одного из (предпринимателей) следствие просило ареста", - заявил представитель ведомства.

Следствие также ходатайствует об аресте четверых подозреваемых по делу чиновников, со ссылкой на информированный источник отмечает агентство. По данным источника, ходатайства будут рассмотрены сегодня в районных судах Астраханской области, силовики провели обыски в домах задержанных и на рабочих местах.

На сайтах астраханского отделения "Единой России" а также регионального управления СКР на 16.25 мск сегодня нет информации о рассмотрении вопроса, связанного с приостановкой партийного членства астраханский чиновников, а также сведений об аресте задержанных.

Напомним, что в январе двое бывших депутатов думы Астраханской области после предъявления обвинений в изнасилованиях и развратных действиях в отношении детей и подростков были исключены из партии "Единая Россия". 

Примечание:

"Астраханский инспектор Росрыболовства заподозрен в получении взятки", "Астраханский полицейский заподозрен в получении взятки за покровительство бизнесмену", "Начальник управления транспорта в Астрахани заподозрен во взяточничестве".

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