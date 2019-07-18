Аэропорт Гумрак. Волгоград. Фото: www.volganet.ru https://ru.wikipedia.org

18 июля 2019, 11:21

Пассажиры аэропорта в Волгограде рассказали об эвакуации

Международный аэропорт Волгограда был эвакуирован сегодня утром после того, как сработала пожарная сигнализация, рассказали пассажиры. Согласно онлайн-табло, задержки рейсов в аэропорту нет.

Эвакуация пассажиров и сотрудников аэропорта началась сегодня около 9.40 мск после того, как по громкоговорителям объявили о чрезвычайную ситуации. «Кажется, сработала пожарная сигнализация. Точно никто сказать не может. Но, думаем, будь реально серьезная опасность, нас бы не оставили прямо у порога здания», - цитирует сегодня одного из эвакуированных издание «V1.ru».

По словам пассажиров, все присутствовавшие в аэропорту вышли на улицу, сам аэропорт огорожен, отмечает «РИА34». Источник  издания подтвердил, что в аэропорту ложно сработала пожарная сигнализация.

Согласно данным онлайн-табло по состоянию на 10.45 мск сегодня задержек рейсов нет, все самолеты вылетают и прилетают по расписанию.

На сайтах аэропорта, а также волгоградских управлений МЧС и МВД на 10.45 мск сегодня нет информации об эвакуации пассажиров волгоградского аэропорта.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 июля пожарные эвакуировали жильцов многоквартирного дома в Михайловском районе Волгоградской области, были пострадавший.

Примечание:

"20 человек эвакуированы при пожаре в волгоградской многоэтажке", "Жильцы многоэтажки в Волгограде пострадали при пожаре", "Четыре человека стали жертвами пожара в Волгоградской области".

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