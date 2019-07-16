Врачи рассказали о состоянии пострадавших при падении самолета в Чечне

16 июля 2019, 23:53

Жительница дома в Шелковском районе Чечни, на который рухнул Ан-2, чувствует себя хорошо, а пилот в удовлетворительном состоянии передан в больницу в Дагестане, сообщили врачи.

Как писал "Кавказский узел", сегодня легкомоторный самолет из Дагестана, выполнявший сельхозработы, упал на частный дом в станице Новощедринской Шелковского района. При падении самолет задел линии электропередачи, без света оставались четыре населенных пункта. В доме, протараненном самолетом, находились четыре человека. Один из них, как и пилот, госпитализирован, троих приютили родные.

Пилот переведен на лечение в Махачкалу, сообщили в грозненской больнице, где он находился до этого. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное, информировал ТАСС.

После крушения самолета пилот, получивший сотрясение, прошел компьютерную томографию головного мозга в 9-й Грозненской больнице, сообщили в Шелковской районной больнице. "Женщина осталась у нас, мы ее будем наблюдать, чувствует себя хорошо", - процитировало представителя районной больницы РИА "Новости".