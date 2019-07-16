Генпрокуратура Грузии отчиталась о задержании полицейского по делу разгоне протестующих

16 июля 2019, 22:11

Сотрудник министерства внутренних дел задержан по делу о превышении служебных полномочий во время разгона акции протеста у здания парламента в Тбилиси, сообщила Генпрокуратура Грузии. Задержанному ранее полицейскому предъявлено обвинение.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля по делу о превышении служебных полномочий во время акции протеста в Тбилиси был задержан сотрудник министерства внутренних дел Грузии.

Силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси в ночь с 20 на 21 июня. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам. Министерство внутренних дел Грузии заявило о приостановке служебных полномочий десяти сотрудников и директора департамента по особым поручениям МВД Георгия Какичашвили. 6 июля суд поместил под стражу четверых активистов, обвиненных в насилии во время протестов, а 15 июля по этому же делу были задержаны еще четыре человека.

По версии ведомства, сотрудник Департамента по особым поручениям МВД "нарушил определенный законом порядок использования специальных средств и причинил вред здоровью двух участников акции".

Уголовное дело в отношении полицейского возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с использованием оружия (ч. 3 статьи 333 УК Грузии), передает сегодня со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры Грузии корреспондент "Кавказского узла".

Сотруднику полиции, задержанному 20 июля, предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий с применением насилия, передает "Спутник Грузия". Санкции статьи предусматривают до восьми лет лишения свободы, отмечает издание.

Напомним, акции протеста в Тбилиси начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Новости об акциях протеста "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".