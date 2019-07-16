Спецоперация. Фото: Пресс-служба Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/

16 июля 2019, 16:49

Два силовика ранены во время спецоперации в Южной Осетии

Двое милиционеров госпитализированы с ранениями после попытки задержать подозреваемого в разбойных нападениях и похищении человека, сообщило МВД Южной Осетии.

Как сообщал “Кавказский узел”, 23 июля 2017 года сотрудники МВД Южной Осетии провели в районе Зарской дороги спецоперацию по освобождению похищенного цхинвальского бизнесмена Александра Цховребова. Подозреваемый в похищении, Андрей Кабисов, открыл огонь по силовикам, но был задержан, Цховребова освободили, сообщила полиция. Кабисов сознался, что в составе банды совершил разбойное нападение на дом главы комитета связи республики Хасана Гиголаева и ряд других домовладений, а также занимался вымогательством.

В 2018 году Андрей Кабисов по прозвищу Гутон сбежал из следственного изолятора МВД, сегодня полицейские попытались задержать его в селе Залда Цхинвальского района, сообщил источник в силовых структурах.

В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили ранения, сообщили в дежурной части МВД. "Сотрудники районной милиции доставлены в Республиканскую больницу Цхинвала, им оказывается необходимая помощь", - сказал сотрудник МВД. По данным ведомства, состояние раненых оценивается врачами как тяжелое.

Начальник управления внутренних дел Цхинвальского района Радион Габараев сообщил, что помимо Кабисова правоохранители разыскивают его предполагаемого сообщника Сармата Габараева. В ходе произошедшей утром перестрелки Габараев, предположительно, был ранен, проинформировало агентство "Рес".

Как сообщили в республиканской больнице, один из раненых полицейских находится в операционной с множественными огнестрельными ранениями, врачи борются за его жизнь, информировало североосетинское издание "Основа".

Примечание:

"В Абхазии арестованы подозреваемые в убийстве Михаила Маслова", "Умер раненный в Абхазии российский предприниматель Еваленко", "Защита отца убитой школьницы заявила об обвинительном уклоне абхазского правосудия".

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