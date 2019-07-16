16 июля 2019, 16:09

Глава ростовской компании обвинен в неуплате налогов на 122 миллиона

Директор ростовской судоходной компании "Палмали" предстанет перед судом по обвинению в том, что представил декларации с заниженными сведениями о суммах налога и прибыли, сообщил сегодня Следком. Обвиняемый считает, что у следствия нет никаких доказательств.

Как писал "Кавказский узел", Следственный комитет начал расследование уголовного дела против директора ростовского ООО "Палмали", подозреваемого в уклонении от уплаты налогов еще в январе 2016 года. Дело было возбуждено по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, директор "Палмали" представил в инспекцию налоговой службы по Ленинскому району Ростова-на-Дону декларации с заниженными сведениями о суммах налога и прибыли, полученной коммерческой организацией в 2010-2011 годах. В результате обвиняемый не доплатил более 122 миллионов рублей налога, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Южного следственного управления на транспорте.

Кроме того, директор судоходной компании скрыл 17,5 миллиона рублей, отмечает ведомство. Дело расследовалось по статьям "Уклонение от уплаты налогов" и "Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов". Максимальная санкция по данным статьям – 6 и 7 лет заключения соответственно.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, уточняется в сообщении.

По словам директора "Палмали", он получил обвинительное заключение. "У следствия нет никаких доказательств, будем надеяться на то, что здравый смысл восторжествует. Подробных комментариев не даем, все узнаете в суде", – приводит сегодня слова директора "Палмали" "Коммерсант".

По данным издания, "Палмали" зарегистрировано в Ростовской области в 2000 году, основная деятельность компании – морской грузовой транспорт. Арбитражный суд Ростовской области в ноябре 2018 года признал "Палмали" банкротом.

Практически весь флот "Палмали", включающий несколько десятков судов, находится в залоге у банка, информирует сегодня "Блокнот-Ростов".

На сайте судоходной компании "Палмали" на 15.50 мск сегодня нет информации об уголовном деле против компании.

Напомним, что в сентябре 2016 года после прокурорской проверки сотрудникам судоходной компании "Палмали" возвратили более 52 миллионов рублей долгов по зарплате.

Примечание:

"Глава ростовской фирмы обвинен в неуплате налогов на 20 миллионов", "Глава ростовской энергокомпании заподозрен в неуплате налогов на 101 миллион", "Ростовский бизнесмен заподозрен в крупной неуплате налогов".

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