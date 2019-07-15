Глава Ставрополья первым подал документы на регистрацию для выборов губернатора

15 июля 2019, 13:26

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сегодня сдал документы на регистрацию для участия в губернаторских выборах 8 сентября, сообщили в региональном избиркоме. Остальные кандидаты смогут представить необходимые документы до 24 июля.

Как писал "Кавказский узел", для участия в выборах губернатора Ставропольского края, которые намечены на 8 сентября, к 29 июня документы в краевой избирком подали действующий глава региона Владимир Владимиров, а также представители КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", Коммунистической партии социальной справедливости и "Партии социальных реформ".

8 сентября в России пройдет единый день голосования. На этот день назначены выборы губернатора Ставропольского края. Владимир Владимиров был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ставрополья 27 сентября 2013 года после добровольной отставки с поста главы региона Валерия Зеренкова, руководившего краем немногим более одного года. 14 сентября 2014 года Владимиров на выборах был избран главой Ставрополья на пять лет.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сегодня первым сдал пакет регистрационных документов на выборах главы региона."В пакете документов - первый финансовый отчет, документы, связанные с регистрацией кандидата, листы поддержки кандидатов от депутатов органов местного самоуправления, связанные с имуществом за рубежом, и иные документы, которые определены законом", - цитирует сегодня главу ставропольского избиркома Евгения Демьянова ТАСС. По словам Демьянова, документы для регистрации избирательная комиссия края принимает с 14 по 24 июля.

Краевая комиссия в течение десяти дней проверит подписи за кандидата на подлинность, а также проанализирует другие документы. «Затем избирком края примет решение о регистрации», - приводит сегодня слова Демьянова издание «NewsTracker».

На сайте избирательной комиссии Ставропольского края на 13.05 мск сегодня нет информации о подачи Владимровым документов на регистрацию.

Напомним, что для поддержки выдвижения кандидата на должность губернатора Ставропольского края необходимо собрать не менее 143 подписей и не более 150 подписей среди депутатов муниципалитетов края. Причем среди депутатов городских округов и муниципальных районов от 61 до 64 подписей, и подписи должны быть собраны не менее чем в 25 муниципалитетах, сообщил 31 мая на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Ставропольского края Евгений Демьянов.