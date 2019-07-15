Эксперты оценили последствия решения ЕСПЧ по делу "Рустави 2"

15 июля 2019, 00:40

Редакционная политика "Рустави 2" может измениться после оглашения 18 июля Европейским судом по правам человека решения по иску телекомпании к ее бывшему владельцу. Скандальное обращение журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии к президенту России может привести к ограничению свободы слова в Грузии, считают грузинские эксперты, опрошенные "Кавказским узлом".

Как писал "Кавказский узел", в августе 2015 года бывший владелец "Рстави 2", бизнесмен Кибар Халваши обратился в суд с требованием передать ему активы телекомпании. 2 марта 2017 года коллегия Верховного суда Грузии удовлетворила иск Халваши, однако компания обжаловала решение в Европейском суде по правам человека, и 3 марта Страсбургский суд приостановил исполнение приговора. 7 марта 2017 года Европейский суд принял к рассмотрению иск по делу "Рустави 2". 2 июля министерство юстиции Грузии сообщило, что ЕСПЧ намерен вынести свое решение по делу "Рустави 2" 18 июля.

Противники передачи имущества телекомпании Кибару Халваши, считающие, что власти этим процессом угрожают сохранению свободы слова в Грузии, регулярно проводили массовые акции протеста. Правозащитники и активисты назвали решение Верховного суда в пользу Халваши угрозой демократическому развитию Грузии.

Дальнейшая редакционная политика "Рустави 2" зависит от заключения Европейского суда по правам человека, который 18 июля огласит свое решение по жалобе телекомпании и определит, кому будет принадлежать право собственности на нее, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

"Для "Рустави 2" судьбоносным днем станет 18 июля - решение Страсбургского суда. Если это решение будет не в пользу действующих владельцев телекомпании, то ей придется готовиться к большой перестройке - придется отдать телекомпанию", - сказал координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

По его словам, в случае решения суда в пользу Халваши нынешнему генеральному директору телекомпании Нике Гварамии, журналисту Георгию Габунии и остальному ее составу "там будет нечего делать".

В ночь с 7 на 8 июля несколько сотен людей собрались перед зданием "Рустави 2" с требованием извинений за то, что ведущий телепрограммы "Постскриптум" Георгий Габуния в эфире нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия объявил, что канал временно прекращает вещание, пока не будет обеспечена "полная безопасность" "Рустави 2", однако уже днем 8 июля телекомпания возобновила вещание в обычном режиме.

Оскорбления в адрес президента России в прямом эфире может привести к ограничению свободы слова в Грузии, тем более что власти уже высказывались на этот счет во время президентской кампании осенью 2018 года. Однако эта инициатива вызвала протестную волну, отметил Анджапаридзе.

Эксперт убежден, что выступление Габунии было продуманным шагом. "Ему, видимо, пришлось это сделать. Я не исключаю, что за это он был вознагражден соответствующим образом. Это была часть игры оппозиционной партии "Единое национальное движение" против правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" - очень четко и хорошо продуманный сценарий", - сказал он.

При этом Анджапаридзе убежден, что ограничение свободы слова перед парламентскими выборами в 2020 году - "очень проигрышный шаг", который вызовет отрицательную реакцию в самой Грузии и за ее пределами.

Важным является не только само решение ЕСПЧ, но и то, как его "истолкуют власти, и что за этим последует", считает учредитель "Кавказского института мира, демократии и развития" Гия Нодия. Он подчеркнул, что инцидент в эфире телекомпании не сможет оказать влияние на решение суда, поскольку "работа над ним ведется уже давно и к этому времени может быть уже принято".

Он также не исключил того, что скандал в эфире "Рустави 2" может быть использован для ограничения свободы слова, однако "в рамках борьбы с языком ненависти".

"У правящей партии "Грузинская мечта" в парламенте достаточное количество депутатов, чтобы принять соответствующие законодательные изменения", - сказал Нодия.

9 июля Ника Гварамия заявил, что не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, однако руководство отстранило журналиста от работы на два месяца. Габуния своими заявлениями не нарушал законодательства, однако лексика, которую он употребил, неприемлема, сказал "Кавказскому узлу" эксперт "Грузинского института европейских ценностей" Мамука Жгенти. Инцидент с высказываниями Габунии можно считать исчерпанным, так как на него отреагировали первые лица Грузии, считает руководитель "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Валерий Чечелашвили. Заявления Габунии могут быть его личной инициативой "для самопиара" или "желание создать информационную защиту перед судебным процессом против "Рустави 2", сказал "Кавказскому узлу" политолог Гела Васадзе.

Нецензурное выступление Габунии вполне могло быть импровизацией, полагает представитель "Форума гражданского общества Восточного партнерства" Лаша Тугуши. Он отметил, что в авторских программах на телеканале ведущие часто говорят "не всегда заранее запланированные вещи".

По его мнению, сказанное Габунией в прямом эфире не все считают приемлемым, но все равно "будут поддерживать телекомпанию, поскольку плюрализм мнений важен, а сама телекомпания отмежевалась от этого заявления".

Тугуши уверен, что заявление Габунии не окажет негативного влияния на рейтинги "Рустави 2", потому что "телезрители не судят по одному журналисту о телеканале в целом".

"Кавказский узел" подготовил справку "Главное о протестах в Грузии-2019". Новости о проходящих с 20 июня акциях протеста в Тбилиси и их последствиях публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".