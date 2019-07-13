Семь партий выдвинули кандидатов в парламент Кабардино-Балкарии

13 июля 2019, 20:07

Представители семи политических партий представили в избирком Кабардино-Балкарии списки кандидатов в депутаты парламента, список от "Единой России" возглавил исполняющий обязанности руководителя республики Казбек Коков.

Как сообщал "Кавказский узел", выборы депутатов парламента Кабардино-Балкарии шестого созыва назначены на единый день голосования, 8 сентября. Позднее, 3 октября, пройдут и выборы главы региона.

В республике зарегистрированы 37 политических партий, шесть из которых имеют право выдвигать своих кандидатов без сбора подписей: "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Патриоты России" и "Зеленые".

Списки кандидатов представители "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР, "Зеленые", а также "Коммунисты России" и "Гражданская платформа", которые должны будут собирать подписи, сообщил сегодня заместитель руководителя избиркома Кабардино-Балкарии Мусса Джаппуев. Он добавил, что список от единороссов возглавил врио главы региона Казбек Коков, а список ЛДПР - лидер этой партии Владимир Жириновский.

Джаппуев отметил, что документы на регистрацию кандидатов должны быть представлены в избирком до 24 июля, информировал ТАСС.

Парламент Кабардино-Балкарии состоит из 70 депутатов и избирается по партийным спискам на пять лет. В нынешнем составе парламента доминирует "Единая Россия", у нее 50 мандатов. У КПРФ и "Справедливой России" по восемь депутатов, у ЛДПР и партии "Зеленые" - по два, говорится на сайте парламента.