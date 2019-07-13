Участник нападения на почту в Ингушетии получил восемь лет колонии

13 июля 2019, 15:58

Карабулакский районный суд приговорил одного из шести обвиняемых в вооруженном ограблении почтового отделения в Карабулаке к 8 годам 10 дням исправительной колонии строгого режима, сообщила прокуратура 12 июля.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля при ограблении отделения почты в Карабулаке получил ранение сотрудник частной охранной фирмы. Нападавшим удалось скрыться. По данным следователей, было похищено 400 тысяч рублей. К 12 февраля силовики задержали пятерых подозреваемых в нападении, а 13 февраля МВД сообщило, что полицейские нашли их схрон. На тайник с оружием, по данным ведомства, указал один из задержанных. 4 июля Следком проинформировал, что расследование завершено и дело передано в суд.

Один из участников нападения, житель Ингушетии, признан виновным по ч. 4 ст. 162 и ч. 2 ст. 222 УК России (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему; незаконный оборот оружия). Карабулакский районный суд назначил ему наказание в виде 8 лет 10 дней лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, говорится в сообщении, опубликованном 12 июля на сайте прокуратуры Ингушетии.

Судом установлено, что шестеро мужчин, вооруженные автоматом, пистолетами и гранатами, в феврале совершили разбойное нападение на работников отделения почтовой связи в Карабулаке. Под угрозой применения насилия они забрали около 400 тысяч рублей, предназначенные для выплаты пенсий. Когда по сигналу тревожной кнопки на место прибыли охранники, один из нападавших начал стрелять, ранив сотрудника частной охранной организации. Нападавшие скрылись и позднее пятеро из них были задержаны, а шестой - стрелявший в охранника - был объявлен в международный розыск, говорится в сообщении ведомства.

Остальные обвиняемые по делу о нападении на почту, за исключением стрелявшего, были заключены под стражу, написал 12 июля со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры "Интерфакс".

Максимальное наказание по части 4 статьи 162 УК России - до 15 лет лишения свободы, по части 2 ст. 222 УК России - до шести лет.