Глава компании заподозрен в мошенничестве после противопаводковых работ в Ингушетии

13 июля 2019, 12:18

Передано в суд дело директора фирмы, обвиняемого в невыполнении противопаводковых работ на полмиллиона рублей в населенных пунктах Ингушетии, сообщил Следком 12 июля.

По данным следствия, гендиректор фирмы заключил договор на выполнение противопаводковых работ, в частности по расчистке мелиоративных каналов в селах Сагопши и Новый-Редант Малгобекского района, в селе Плиево Назрановского района и в городе Назрань. Он предоставил в Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ингушетии акты выполненных противопаводковых работ на сумму 495 355 рублей, при этом в действительности работы не были выполнены, сообщило следственное управление Следственного комитета России по Ингушетии.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, то есть, хищение чужого имущества в крупном размере совершенное с использованием своего служебного положения) завершено. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении, опубликованном 12 июля на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что застройщик в Ингушетии был заподозрен в махинациях с госконтрактами на 20 миллионов. По данным следствия, он предоставил в Минстрой республики документы с фиктивными штампами и подписями, нарушив обязательство о строительстве жилья для переселенцев из аварийных домов, сообщила прокуратура 1 июля.