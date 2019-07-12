Дагестанские силовики отказались от уголовного преследования автора "Сталингулага"

12 июля 2019, 18:56

Махачкалинский следователь отказался возбуждать уголовное дело против автора Telegram-канала "Сталингулаг" Александра Горбунова, которого московские правоохранители связали с телефонным терроризмом, сообщил правозащитник Павел Чиков.

Как писал "Кавказский узел", в начале мая уроженец Махачкалы Александр Горбунов публично признал, что является автором популярного политического Telegram-канала "Сталингулаг". Это произошло после обысков в квартире у родных Горбунова. Силовики заявили, что разыскивают его по делу о телефонном "минировании" аэропорта (по другой версии - торгового центра) в Москве. "Сталингулаг" долгое время отрицал свою связь с Александром Горбуновым, но впоследствии заявил, что не боится преследования за свою деятельность.

О том, что автором "Сталингулага" является махачкалинец Александр Горбунов, еще в июле 2018 года заявляло РБК. Тогда "Сталингулаг" высмеял выводы об авторстве канала и связал попытки установить его личность с настойчивыми предложениями продать проект. После публикации расследования Горбунов может подвергнуться преследованиям, заявили директор центра "Сова" Александр Верховский и главред Agentura.ru Андрей Солдатов.

Следователь МВД в Махачкале проводил проверку по запросу московских правоохранительных органов - они сообщили, что с махачкалинского адреса Александра Горбунова поступали звонки о минировании объектов в Москве. "Оперативник сообщил, что этот факт не подтвердился, но материалы все равно направили в Махачкалу", - написал сегодня руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Адвокат "Агоры" Ильнур Шарапов представлял интересы Горбунова. Он направил в полицию Махачкалы запрос о ходе проверки в отношении Горбунова и получил ответ, что преследовать блогера не будут.

Как следует из документа, опубликованного Чиковым, материал проверки был зарегистрирован в полиции Махачкалы 3 июня, а постановление об отказе в возбуждении дела вынесено 15 июня. "Следователем отдела [...] принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", - говорится в ответе на запрос адвоката. Документ подписан начальником Управления МВД по Махачкале Нурмагомедом Муртузалиевым.

Сам Александр Горбунов пока не прокомментировал решение об отказе в возбуждении уголовного дела. На сайте МВД по Дагестану по состоянию на 18.35 мск 12 июля нет никакой информации о проверке в отношении Горбунова и принятом решении.

Ранее Горбунов сообщил, что не собирается уезжать из России, хотя Павел Дуров предложил помочь ему в этом. В свою очередь пользователи соцсетей поддержали идею отъезда Горбунова после скандала вокруг "Сталингулага", отметив, что нежелание уезжать из страны после обысков у родных может закончиться для махачкалинца лишением свободы.