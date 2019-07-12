Ребенок умер после падения с балкона отеля в Сочи

12 июля 2019, 16:02

Следком после гибели полуторагодовалой девочки, упавшей с восьмого этажа сочинского отеля, начал расследовать дело об оказании небезопасных услуг.

По версии следствия, вечером 11 июля девочка со своим отцом находилась на балконе восьмого этажа в отеле и, играя, облокотилась на стеклянное ограждение. Стекло не выдержало веса ребенка, и девочка выпала с балкона. Врачи скорой помощи не смогли спасти ребенку жизнь, сообщило следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель человека), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о падении ребенка из окна детского сада в Астрахани в августе 2018 года. Воспитанник детсада упал с высоты 1,8 метра и получил травму бедра. Персонал учреждения объяснил матери травму тем, что ребенок упал с лестницы, сообщили следователи.