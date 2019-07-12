Завотделением больницы в Хасавюрте осуждена по делу о гибели ребенка

12 июля 2019, 14:41

Заведующая детским инфекционным отделением больницы в Хасавюрте признана виновной в халатности, в результате которой скончался девятимесячный ребенок, сообщили прокуратура и Следком.

Судом установлено, что в 2015 году в инфекционное отделение больницы в тяжелом состоянии поступил девятимесячный ребенок с предварительным диагнозом "кишечная инфекция неясной этиологии".

По данным следствия, заведующая отделением была лечащим врачом ребенка и не обратила внимания на жалобы его матери по поводу состояния его здоровья. "[Заведующая] не выполнила стандарты оказания медицинской помощи и не оказала своевременную квалифицированную помощь ребенку", - проинформировало следственное управление Следственного комитета России по Дагестану сегодня на своем сайте.

Женщина признана виновной по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Хасавюртовский городской суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с лишением права в течение 1,5 года заниматься медицинской деятельностью. "На основании ст. 73 УК РФ наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении, опубликованном 11 июля на сайте прокуратуры Дагестана.

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 293 УК РФ - до пяти лет лишения свободы.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле следователи начали проверку после смерти ребенка в махачкалинской клинике. По данным следствия, семилетний мальчик скончался после укола, который ему сделали в больнице.