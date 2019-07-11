Восемь офицеров ФСБ скрылись на Северном Кавказе от следствия по делу о разбое

11 июля 2019, 21:53

Семеро сотрудников ФСБ, среди которых минимум два уроженца юга России, арестованы в Москве по делу о разбое на сумму более 100 млн рублей. В розыск объявлены еще восемь силовиков, которые скрылись от ареста на Северном Кавказе.

Московский гарнизонный военный суд арестовал по ходатайству следствия семерых офицеров ФСБ 5 июля. Пятеро подозреваемых были отправлены в СИЗО, еще двое - под домашний арест.

Силовикам вменяется разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере. Согласно данным информированных источников, они инсценировали обыск в банке и похитили, по разным данным, от 140 до 170 млн рублей, писал РБК.

Как минимум двое из фигурантов дела являются уроженцами юга России: 28-летний Дмитрий Капышкин родился в городе Донецке Ростовской области, а 31-летний Хетаг Маргиев - в селе Михайловском в Северной Осетии. Оба они отправлены под домашний арест. И Маргиев, и Капышкин являются бойцами Центра спецназначения ФСБ, дислоцированного в Подмосковье, сообщило 6 июля петербургское издание "Фонтанка".

Во вторник 9 июля источники сообщили о розыске еще восьми подозреваемых, также сотрудников ФСБ. Все они - бойцы спецподразделений "Альфа", сообщил "Интерфакс".

"Новая газета" опубликовала сегодня расследование "Спецоперация с переходом наличности". В нем ставится под сомнение версия, которую распространили официальные информационные агентства: согласно этой версии, похищенные деньги принадлежали предпринимателям, работающим на столичном рынке "Садовод". Журналисты пришли к выводу, что в действительности дело сотрудников ФСБ может быть связано с деньгами, изъятыми в 2016 году у замначальника Главного управления экономической безопасности МВД России Дмитрия Захарченко, а позднее пропавшими.

По информации издания, разыскиваемые офицеры во время первых арестов "находились в командировке на Северном Кавказе и предпочли скрыться".

"Кавказский узел" пока не может проверить эту информацию.