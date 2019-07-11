11 июля 2019, 16:49

Минздрав Карачаево-Черкесии отреагировал на жалобу Путину о нехватке лекарств

Жительница Карачаево-Черкесии, пожаловавшаяся президенту России на невозможность получить льготные лекарства, не обращалась в больницу и отказалась от соцпомощи, сообщили 10 июля в Минздраве республики. Получить медпрепараты возможно после подачи нового заявления, уточнили в ведомстве.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля карачаево-черкесское управление СКР заявило о проверке заявления местной жительницы на невозможность получить льготные лекарства. Жалоба о том, что женщине приходится ставить уколы уже использованными шприцами, поступила на "Прямую линию" с президентом России.

17 июня Росздравнадзор сообщил, что о проблемах с получением льготных лекарств заявили жители не только Карачаево-Черкесии, но и Адыгеи, Дагестана и Краснодарского края. Среди причин этой проблемы было названо неконтролируемое использование  закупленных препаратов региональными органами здравоохранения. 

 "С начала текущего года Аминат Едиева с вопросом о лекарственном обеспечении сахароснижающих препаратов в Усть-Джегутинскую центральную районную больницу не обращалась", - процитировал 10 июля представителя Минздрава Карачаево-Черкесии ТАСС.

По данным ведомства, Едиева с 1 января отказалась от получения социальной помощи, для ее возобновления необходимо подать новое заявление. В 2018 году Едиева получила 121 рецептурный препарат на сумму 26,4 тысячи рублей, женщина состоит на учете у эндокринолога и участкового терапевта, врачи выезжают к женщине на дом, отмечает агентство.

Согласно информации, размещенной на сайте Росздравнадзора России, если льготник отказался от получения социальной помощи, то восстановить право на получение необходимых лекарств за счет федерального  бюджета возможно только с 1 января следующего года после подачи соответствующего заявления. При этом вопрос о соцподдержке местных жителей за счет средств регионального бюджета субъект вправе принять самостоятельно, говорится на сайте ведомства.

На сайтах Минздрава Карачаево-Черкесии и республиканского управления СКР, по данным на 16.35 мск сегодня, нет информации о том, что Едиева не обращалась в больницу за лекарствами.

Примечание:

"Выброшенные документы дали ростовским силовикам повод для проверки больницы", "Соцсети раскритиковали Минздрав Кабардино-Балкарии за состояние больниц", "Главврач РЭЦ в Кабардино-Балкарии связала свое увольнение с критикой Минздрава".

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