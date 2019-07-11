Суд утвердил приговор по делу о подготовке теракта в Нальчике

11 июля 2019, 12:31

Верховный суд России не удовлетворил апелляционную жалобу на приговор Владиславу Хохлачеву, осужденному на 18 лет по делу о подготовке взрывов в столице Кабардино-Балкарии, сообщили сегодня в суде.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Владислава Хохлачева, признав его виновным в подготовке теракта в Нальчике. Сам Хохлачёв напомнил суду, что работал таксистом и не знал о намерениях пассажира, который подорвался на взрывном устройстве во время поездки. Защита решила обжаловать приговор.

Следствие сочло Хохлачева членом запрещенной в России судом террористической организации "Объединенный вилайят Кабарды, Балкарии и Карачая". По версии следователей, Хохлачев и другие участники организации в 2011 году изготовили девять бомб, которые планировалось взорвать 23 февраля 2012 года у зданий силовых структур в Нальчике. Теракт не состоялся - за полмесяца до назначенной даты Хохлачев был тяжело ранен при взрыве в результате неосторожного обращения с боеприпасом. Хохлачев, который с тех пор передвигается на инвалидной коляске, назвал обвинение сфабрикованным.

Защита Хохлачева обжаловала приговор, однако коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России оставила решение Северо-Кавказского окружного военного суда без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службе суда.

Решение было вынесено 4 июля, говорится в карточке дела на сайте Верховного суда России. Текст решения на сайте суда, по состоянию на 12.31 мск, не опубликован. Комментариями от представителей осужденного относительно решения апелляционной инстанции "Кавказский узел" пока не располагает.